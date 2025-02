Premios Grammy 2025: la lista completa de ganadores de la máxima noche de la música

Este domingo en la ciudad de Los Ángeles, tuvo lugar la entrega de los Premios Grammy 2025, en una espectacular gala en la que no sólo se distinguió a lo mejor de la música del año, sino que también se recaudó una millonaria cifra para ayudar a quienes perdieron sus hogares en los arrasadores incendios forestales que azotaron a dicha ciudad durante el mes de nero.

Con la presencia de estrellas como Diana Ross, Taylor Swift, Charli XCX, Shakira, Lady Gaga, Stevie Wonder, Herbie Hancock y Kendrick Lamar; entre otros, Beyoncé se convirtió en la máxima ganadora de la noche al llevarse el premio a Álbum del Año por su disco Cowboy Carter.

Diana Ross presentó el premio a Canción del año. Foto: Instagram @recordingacademy.

Entre los momentos más sobresalientes de la noche de los Premios Grammy, se destacó un homenaje al gran Quincy Jones; así como también varios discursos de defensa de la diversidad, en una clara postrua de amparo a inmigrantes y distintas minorías que se han visto atacadas últimamente por el presidente Donald Trump.

Beyoncé se llevó el Grammy a Álbum del año. Foto: Instagram @recordingacademy.

Premios Grammy 2025: la lista de ganadores:

Album del Año

"Cowboy Carter" — Beyoncé

Canción del Año

"Not Like Us" — Kendrick Lamar

Grabación del Año

"Not Like Us" — Kendrick Lamar Kendrick Lamar, otro de las grandes ganadores de la noche, se llevó los premios a Canción y Grabación del año. Foto: Instagram @recordingacademy.

Mejor Artista Nuevo

Chappell Roan

Mejor Actuación Pop de Dúo/Grupo

"Die with a Smile" — Lady Gaga & Bruno Mars Lady Gaga y Bruno Mars, ganadores en la categoría Mejor actuación pop de dúo/grupo. Foto: Instagram @recordingacademy.

Mejor Album de Pop Latino

"Las Mujeres Ya No Lloran" — Shakira

Mejor Album Country

"Cowboy Carter" — Beyoncé

Mejor Album de Pop Vocal

"Short n' Sweet" — Sabrina Carpenter

Mejor Album de Rap

"Alligator Bites Never Heal" — Doechii

Productor del Año

Daniel Nigro

Mejor Álbum Histórico

“Centennial” —King Oliver’s Creole Jazz Band and various artists

Mejores Notas de un Álbum

“Centennial” — Ricky Riccardi, escritor (King Oliver’s Creole Jazz Band and various artists)

Mejor Presentación en Caja o Edición Especial Limitada

“Mind Games” — John Lennon

Mejor Packaging

“Brat” — Charli XCX

Mejor Grabación de Audiolibro o Narración

“Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration” — Jimmy Carter

Mejor Álbum de Comedia

“The Dreamer” — Dave Chappelle

Mejor Álbum de Música infantil

“Brillo, Brillo!” — Lucky Diaz and the Family Jam Band

Mejor Álbum de Pop Tradicional

“Visions” — Norah Jones

Mejor Película Musical

“American Symphony” — Jon Batiste

Mejor Video Musical

“Not Like Us” — Kendrick Lamar

Mejor Canción Rap

“Not Like Us” — Kendrick Lamar

Mejor Actuación Rap Melódica

“3:AM” — Rapsody featuring Erykah Badu

Mejor Actuación de Rap

“Not Like Us” — Kendrick Lamar

Mejor Álbum R&B

“11:11 (Deluxe)” — Chris Brown

Mejor Álbum R&B Progresivo

“So Glad to Know You” — Avery*Sunshine

Mejor Canción R&B

“Saturn” — Rob Bisel, Carter Lang, Solána Rowe, Jared Solomon y Scott Zhang, compositores (SZA)

Mejor Actuación de R&B Tradicional

“That’s You” — Lucky Daye

Mejor Actuación R&B

“Made For Me (Live on BET)” — Muni Long

Compositor/a del Año

Amy Allen

Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo

“¿Quién trae las cornetas?” — Rawayana

Mejor Álbum de Blues Tradicional

“Swingin’ Live at the Church in Tulsa”— The Taj Mahal Sextet

Mejor Canción de Música Cristiana Contemporánea

“That’s My King” — CeCe Winans; Taylor Agan, Kellie Gamble, Lloyd Nicks y Jess Russ, compositores

Mejor Canción Gospel

“One Hallelujah”— Tasha Cobbs Leonard, Erica Campbell and Israel Houghton featuring Jonathan McReynolds and Jekalyn Carr; G. Morris Coleman, Israel Houghton, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Naomi Raine, compositores

Mejor Album de Música Tropical

“Alma, Corazón y Salsa (Live at Gran Teatro Nacional)” — Tony Succar y Mimy Succar

Mejor Álbum de Música Mexicana

“Boca Chueca, Vol. 1” — Carín León

Mejor Album de Música Urbana

Mejor Canción Country

“The Architect” — Shane McAnally, Kacey Musgraves y Josh Osborne, compositores (Kacey Musgraves)

Mejor Actuación Country Solista

“It Takes A Woman”— Chris Stapleton

Mejor Actuación Country de dúo o grupo

“II Most Wanted” — Beyoncé featuring Miley Cyrus

Mejor Álbum de música Americana

“Trail of Flowers” — Sierra Ferrell

Mejor Actuación de Música Americana

“American Dreaming” — Sierra Ferrell

Mejor Grabación Remix

“Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)” — FNZ & Mark Ronson, remixers (Sabrina Carpenter)

Mejor Grabación Dance/Electrónica

“Neverender” — Justice & Tame Impala

Mejor Album Dance/Electrónica

“Brat” — Charli XCX

Mejor Grabación Dance Pop

“Von dutch” — Charli XCX

Mejor Actuación Pop

“Espresso” — Sabrina Carpenter

Mejor Arreglo Instrumental con Acompañamiento Vocal

“Alma” — säje featuring Regina Carter

Mejor Arreglo Instrumental

“Bridge Over Troubled Water” — Jacob Collier featuring John Legend and Tori Kelly

Mejor Álbum de Teatro Musical

“Hell’s Kitchen” — Broadway cast

Mejor Álbum de Poesía Hablada

“The Heart, the Mind, the Soul” — Tank and the Bangas

Mejor Álbum Solista Vocal Clásico

“Beyond the Years — Unpublished Songs of Florence Price” — Karen Slack, solista; Michelle Cann, pianista

Mejor Solista Instrumental Clásico

“Bach: Goldberg Variations” — Víkingur Ólafsson

Mejor Interpretación de Música de Cámara/Conjunto Pequeño

“Rectangles and Circumstance” — Caroline Shaw and So Percussion

Mejor Interpretación Coral

“Ochre” — The Crossing

Mejor Composición de Música Clásica Contemporánea

“Saariaho: Adriana Mater” — Esa-Pekka Salonen, Fleur Barron, Nicholas Phan, Christopher Purves, Axelle Fanyo, San Francisco Symphony Chorus and Orchestra

Mejor Actuación Orquestal

“Ortiz: Revolución Diamantina” — Los Angeles Philharmonic

Mejor Composición Instrumental

“Strands” — Akropolis Reed Quintet, Pascal Le Boeuf and Christian Euman

Mejor Álbum de Audio Inmersivo

“i/o (In-Side Mix)” — Peter Gabriel

Productor del Año, música clásica

Elaine Martone

Mejor Arreglo para Álbum, Clásica

“Bruckner: Symphony No. 7”; “Bates: Resurrexit” — Manfred Honeck and Pittsburgh Symphony Orchestra

Mejor Álbum de New Age

“Triveni “— Wouter Kellerman, Éru Matsumoto and Chandrika Tandon

Mejor Álbum de Reggae

“Bob Marley: One Love — Music Inspired by the Film (Deluxe)”—Various Artists

Mejor Álbum de Música Global

“Alkebulan II” — Matt B Featuring Royal Philharmonic Orchestra

Mejor Actuación de Música Africana

“Love Me JeJe” — Tems

Mejor Interpretación Musical Global

“Bemba Colorá” — Sheila E. featuring Gloria Estefan and Mimy Succar

Mejor Álbum Instrumental

“Plot Armor” — Taylor Eigsti

Mejor Álbum de Jazz Alternativo

“No More Water: The Gospel of James Baldwin” — Meshell Ndegeocello

Mejor Álbum de Jazz Latino

“Cubop Lives!” — Zaccai Curtis

Mejor Álbum de Jazz en Conjunto

“Bianca Reimagined: Music for Paws and Persistence” — Dan Pugach Big Band

Mejor Álbum de Jazz Instrumental

“Remembrance” — Chick Corea and Béla Fleck

Mejor Álbum de Jazz Vocal

“A Joyful Holiday” — Samara Joy

Mejor Solo de Jazz Instrumental

“Twinkle Twinkle Little Me”— Samara Joy Featuring Sullivan Fortner

Mejor Arreglo para Álbum, No Clásica

“i/o” — Peter Gabriel

Mejor Canción Escrita para una Película, Televisión u Otro Medio Visual

“It Never Went Away” [From “American Symphony”] — Jon Batiste

Mejor Banda Sonora para Videojuegos y Otros Medios Interactivos

“Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord” — Winifred Phillips, compositor

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Cine y Televisión)

“Dune: Part Two” — Hans Zimmer, compositor

Mejor Compilación para un Medio Visual

“Maestro: Music by Leonard Bernstein” — London Symphony Orchestra, Yannick Nézet-Séguin, Bradley Cooper

Mejor Álbum de Música Alternativa

“All Born Screaming” — St. Vincent

Mejor Actuación de Música Alternativa

“Flea”— St. Vincent

Mejor Álbum de Rock

“Hackney Diamonds” — The Rolling Stones

Mejor Canción de Rock

“Broken Man” — St. Vincent

Mejor Actuación de Metal

“Mea Culpa (Ah! Ça ira!)” — Gojira, Marina Viotti &and Victor Le Masne

Mejor Actuación de Rock

“Now And Then” — The Beatles

Mejor Compendio Clásico

“Ortiz: Revolución Diamantina” Gustavo Dudamel, conductor; Dmitriy Lipay, productor