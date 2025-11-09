Jennifer Aniston y su look casual: jeans, zapatillas retro y el encanto del minimalismo

Jennifer Aniston compartió fotos en su cuenta de Instagram con un look relajado y chic que conquistó a sus fans.

Jennifer Aniston volvió a demostrar que la elegancia no siempre necesita brillos ni alfombra roja. La actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos con la frase “Feliz fin de semana” y, como era de esperar, las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas.

Con un look relajado, radiante y fiel a su estilo clásico, la estrella de Friends posó dentro de un auto con una actitud espontánea y natural. En las imágenes se la ve con jeans celestes desgastados, remera blanca sin mangas y unas zapatillas blancas con el icónico swoosh rojo de Nike, un conjunto que combina lo mejor del athleisure con el espíritu atemporal del denim.

Happy weekend _ @jenniferaniston Un look básico que nunca falla El secreto del encanto de Aniston está en la simplicidad bien ejecutada. Su elección de prendas básicas —un par de jeans con ruedo deshilachado, una musculosa blanca y unas Nike Cortez— refleja un estilo práctico, cómodo y, al mismo tiempo, perfectamente armónico.

El toque retro de las zapatillas suma un aire nostálgico a un outfit que podría definirse como “el uniforme californiano”: fresco, sin pretensiones y listo para disfrutar del fin de semana.

A eso se suma el detalle de los accesorios: unos aros dorados clásicos y un par de gafas de sol de montura carey, colgando cerca del asiento del auto, que completan la estética relajada y veraniega de las fotos.