El look street style de Emilia Mernes en Japón que arrasó en redes

Tras la Semana de la Moda en Milán, Emilia Mernes apostó por un look urbano en su viaje a Tokio. ¡Mirá!

Después de su paso por la Semana de la Moda en Milán, Emilia Mernes cambió el ritmo europeo por la energía futurista de Japón y, lejos de bajar la intensidad fashionista, redobló la apuesta. Viajó junto a Duki y un grupo de amigos, y desde allí compartió una foto de su look.

En sus redes sociales publicó una imagen tomada en una tienda de jarrones para flores, un entorno casi conceptual que potenció el estilismo. La base del outfit fue una mini falda tableada en gris oscuro, una prenda que remitió de inmediato al uniforme escolar japonés, reinterpretado mil veces por la moda global. A esto, Emilia le sumó unas medias negras tupidas para estilizar las piernas.

En la parte superior eligió una remera negra con estampa y una campera oversized al tono, cuyo juego de volúmenes construyó un contraste interesante. La campera suavizó el efecto colegial y llevó el outfit hacia un terreno más descontracturado.

Si hubo un elemento que terminó de definir la narrativa del look, fueron los zapatos chunky. Emilia optó por un modelo negro de base robusta y suela gruesa, alineado con la tendencia “track” que sigue vigente. Este tipo de calzado no solo le dieron unos centímetros extra, sino que también mucho carácter.