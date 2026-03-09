Fatiga de decisiones: por qué elegir todo el tiempo nos agota mentalmente

Desde que suena la alarma hasta que llega la noche, una persona puede tomar decenas o incluso cientos de decisiones . Algunas parecen insignificantes, como elegir qué ropa usar o qué desayunar. Otras implican más reflexión, como resolver asuntos laborales o familiares. Sin embargo, la suma de todas ellas puede generar un fenómeno conocido como fatiga de decisiones.

Este concepto, estudiado en psicología y neurociencia, describe el desgaste mental que aparece cuando el cerebro debe elegir de manera constante. A medida que avanza el día, la capacidad para evaluar opciones disminuye y las decisiones se vuelven más impulsivas o, en muchos casos, se postergan.

Los especialistas explican que el cerebro humano tiene una capacidad limitada para procesar información. Cada decisión implica analizar alternativas, anticipar consecuencias y elegir una opción. Cuando ese proceso se repite demasiadas veces, el sistema cognitivo se satura.

El burnout laboral, las 5 etapas de agotamiento mental y las 10 estrategias para recuperar el control. Foto: Shutterstock

Un ejemplo frecuente ocurre al final de la jornada. Muchas personas sienten que les resulta difícil tomar decisiones simples, como qué cenar o qué película ver. Ese cansancio no siempre tiene que ver con el esfuerzo físico, sino con el agotamiento mental acumulado durante el día.

La fatiga de decisiones también puede afectar la productividad. Cuando el cerebro está saturado, aumenta la tendencia a evitar decisiones complejas o a elegir la opción más fácil, aunque no sea la mejor.

Las fiestas de fin de año pueden provocar tristeza y agotamiento emocional, te contamos los detalles en la nota Foto: Archivo MDZ

Recomendaciones de los expertos

Por este motivo, algunos expertos recomiendan reducir la cantidad de elecciones innecesarias. Muchas personas aplican estrategias simples, como planificar comidas, usar rutinas fijas o simplificar ciertas actividades diarias.

Incluso figuras conocidas del mundo empresarial adoptaron este tipo de hábitos. Utilizar ropa similar todos los días o establecer rutinas repetidas puede parecer una costumbre extraña, pero responde a una lógica: reservar energía mental para las decisiones más importantes.

Otra estrategia es priorizar las elecciones relevantes durante las primeras horas del día, cuando el cerebro está más descansado. A medida que pasan las horas, la capacidad de análisis disminuye y aumenta la probabilidad de tomar decisiones apresuradas.

También se recomienda realizar pausas durante la jornada. Momentos breves de descanso ayudan a recuperar claridad mental y reducen el desgaste cognitivo.

Comprender cómo funciona la fatiga de decisiones permite organizar mejor la rutina diaria. No se trata de evitar elegir, sino de administrar la energía mental de manera más consciente.

En un contexto donde las personas están expuestas a estímulos constantes, desde redes sociales hasta múltiples tareas laborales, reducir el número de decisiones puede convertirse en una forma efectiva de cuidar el bienestar mental.