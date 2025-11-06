¿Lali Espósito en el show de Dua Lipa en River? la pista que podría anticipar un encuentro histórico

Tras un guiño ocurrido en redes sociales, los fanáticos están ansiosos por el espectáculo de la británica que ocurrirá este 7 de noviembre.

Lali Espósito y Dua Lipa, ¿más cerca que nunca? En las últimas horas, una fuerte pista alimentó los rumores sobre la posible presencia de la artista argentina en el show que la cantante británica dará en el estadio de River Plate. El detalle, detectado por los fanáticos en redes sociales, fue suficiente para desatar una ola de ilusión.

A menos de 24 horas para que Dua Lipa se suba al escenario porteño con su Radical Optimism Tour, los rumores no dejan de circular entre los “lalistas” y los “loves”. Las entradas, agotadas en tiempo récord, ya anticipan una verdadera fiesta musical. Pero, ¿qué ocurrió para que los fanáticos se enloquecieran?

El detalle que no pasó desapercibido image Un intercambio que generó emoción. Créditos: X Todo comenzó cuando los usuarios detectaron un curioso intercambio en Instagram: Dukagjin Lipa, padre y manager de la cantante británica, comenzó a seguir a Lali Espósito. El simple gesto fue interpretado como una señal de una posible colaboración o aparición sorpresa en alguno de los shows programados para este jueves 7 y viernes 8 de noviembre.

Aunque no hay confirmación oficial, la especulación crece a medida que se acerca la fecha. Sin embargo, esta posible colaboración en vivo impactaría tal y como viene aconteciendo con otros artistas en los últimos días, como Tini y Chris Martin. Las fronteras se unen, ¿se hará historia nuevamente?