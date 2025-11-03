Luego de Chris Martin, ¿llega Alejandro Sanz? Los rumores que suenan para el próximo show de Tini Stoessel
Futttura la está rompiendo y no es novedad, tras el gran despliegue del británico junto a la argentina, resuena el artista español sobre el escenario de Tecnópolis.
Chris Martin y Tini Stoessel hicieron historia en la quinta noche de FUTTTURA. Tecnópolis unió a dos naciones, a dos potencias musicales y por supuesto, unió nostalgias y emociones. El artista británico y la popstar argentina interpretaron dos canciones que resonaron en el corazón de los fanáticos.
Al sonido de "We Pray" y "Carne y Hueso", los intérpretes volvieron a verse las caras. Cabe recalcar que, tanto Tini como Martin, se han apoyado mutuamente en diferentes espectáculos, la primera interacción ocurrió en 2022, cuando la cantante sorprendió en la gira de los británicos "Music of the Spheres World Tour".
Desde aquel entonces, la buena química y amistad entre los artistas no se ha menguado y con una gran colaboración como lo es "We pray", se consolidan dejando una huella en ambos públicos y fanáticos.
Con otros artistas en la agenda del domingo, como Miranda! y Juanes, la quinta noche en Tecnópolis quedará en la memoria de quienes vivieron la experiencia. Los próximos shows serán el viernes 7 y sábado 8 de noviembre; y ya corren fuertes rumores de otro artista internacional.
Alejandro Sanz en FUTTTURA
Y es que cuando Stoessel dijo que sería un proyecto ambicioso, hablaba muy en serio. Según Gustavo Méndez y a través de su cuenta de X, dejó la intriga muy viva al compartir un posteo que aseguraba el hecho.
"De acuerdo a los rumores, Alejandro Sanz será uno de los artistas invitados para FUTTTURA el 8 de noviembre", expresaba el tuit correspondiente a una fanpage de Turquía. Con un incógnito "SERÁ?", el periodista dejó al público expectante con la noticia.
Cabe recalcar que los artistas tienen una canción juntos, en 2020, lanzaron Un beso en Madrid. La buena onda entre ellos se ha dejado ver en diversas entrevistas e interacciones. La más llamativa ocurrió en abril de este año, cuando Sanz le envió un emotivo mensaje que la alentaba en su gira y expresaba admiración por la joven.
Mientras que en otras ocasiones, Stoessel ha expresado crecer con su música y por supuesto, la artista también ha manifestado gran admiración ante el cantante español que trasciende generaciones.
Para fanáticos y chusmas, resta esperar la confirmación oficial. La idea no suena imposible, por lo que los melómanos deberán aguantar unos días más hasta confirmar el jugoso rumor que se gesta en las redes sociales.