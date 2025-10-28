¿Tini Stoessel en Mendoza? Anunciaron las nuevas fechas de Futttura para el resto del país y crece la emoción

La artista sumó una novena fecha en Tecnópolis y anunció cinco espectáculos más que coparán no solo Argentina sino el exterior: los detalles.

Tini Stoessel copará los distintos rincones del país con su gira Futttura y el anuncio fue realizado durante la segunda fecha en Tecnópolis. La artista no solo confirmó una novena función en Buenos Aires, sino también cinco nuevas presentaciones que amplían su recorrido por América del Sur. ¿Mendoza está en los planes de la popstar?

Desde el 25 de octubre al 16 de noviembre, Tini brillará en la provincia central con un espectáculo que repasa toda su carrera, desde sus inicios hasta su nueva etapa artística. Tras culminar las nueve fechas porteñas, la cantante nacional se prepara para llevar Futttura a distintos puntos del país e incluso a escenarios internacionales.

Las próximas fechas de Futttura image Nuevas fechas de Tini Stoessel. Créditos: X/@celesxtini El calendario de Tini se reactivará en febrero de 2026. La gira continuará el 6 de febrero en Santiago de Chile, seguirá por Montevideo, Uruguay, el 21 del mismo mes, y luego llegará a Asunción, Paraguay, el 8 de marzo.

Después de su paso por los países limítrofes, la intérprete de “Miénteme” regresará a la Argentina para cerrar el tour con dos shows esperadísimos: el 21 de marzo en Córdoba y el 1 de abril en Tucumán.