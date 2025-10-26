¡Espectacular! Tini Stoessel hizo estallar al público en Tecnópolis con su primer show

La artista deslumbró a sus fanáticos en el inicio de Futttura tras las complicaciones por las lluvias.

Tini Stoessel finalmente brilló en el escenario de Tecnópolis en medio de la revolución que generó la reprogramación de uno de sus shows y luego la incertidumbre por las inundaciones que azotaron la zona. Finalmente, el primer espectáculo se llevó adelante y de la mejor manera.

Tini anunció que, por los anegamientos causados por las lluvias, el ingreso a Tecnópolis programado para las 13:00 de este sábado, fue reprogramado para las 17:00. Miles de fanáticos y fanáticas asistieron al lugar para disfrutar de una de las artistas más convocantes del país.

La cantante cantó temas muy conocidos como "Las Jordans", "Universidad" y una de las primeras en cantar fue "En mi mundo", reconocido tema de la serie Violetta del cual ella fue protagonista. "Miénteme" la canción que realizó junto a María Becerra, también formó parte de la lista de la noche.

El espectáculo combinó un enorme escenario donde tanto la artista como sus bailarines pudieron desplazarse de forma tranquila y también el juego de luces y las pantallas gigantes fueron un agregado muy positivo.

Tini Show Una multitud asistió al show de Tini Stoessel en Buenos Aires. Pero esto no fue todo, ya que ante sus fanáticos, Tini decidió interpretar un nuevo tema: "Voy a cantar una canción inédita en este momento para todos ustedes, se llama '36 vidas' y espero que la disfruten".