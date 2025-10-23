Tini Stoessel llega a Tecnópolis con Futttura: todo lo que tenés que saber antes del gran show

Tini Stoessel llega con FUTTTURA del 24 de octubre al 15 de noviembre. Con ocho fechas estipuladas en el calendario, la artista pop vuelve a los escenarios con una propuesta única que combinará nostalgia con profesionalismo.

Con tres escenarios en simultáneo y un exhaustivo repaso por su trayectoria tanto musical como personal, Martina deslumbrará a sus tinistas, quienes podrán rememorar diversas etapas de su vida. Con ocho shows que se llevarán a cabo en Tecnópolis , la popstar se mentaliza para un codicioso proyecto .

Antes de comenzar la travesía, es necesario que tengas en cuenta todas las recomendaciones, información oficial y tips para disfrutar el espectáculo a pleno sin sin ningún tipo de inconvenientes en el proceso. A continuación, todo a saber.

El espectáculo se llevará a cabo en Tecnópolis , ubicado en Villa Martelli , al norte del Gran Buenos Aires. La dirección es Avenida Juan Bautista de La Salle 4500, entre Avenida General Paz y Avenida de los Constituyentes .

En colectivo : las líneas son: 21, 28, 110, 111, 112, 117, 127, 140, 175 y 176 . Todas tienen paradas sobre Avenida General Paz o Avenida de los Constituyentes , a pocos minutos caminando del ingreso peatonal (La Salle 4500) .

Si venís desde Palermo, Belgrano o Núñez: te sirven el 28 o el 110 .

o el . Si venís desde el centro (Microcentro o Recoleta): combiná subte con el 140 o el 111 .

o el . Desde zona oeste o sur de la ciudad: el 21 y el 117 son buenas opciones.

Combinación subte y colectivo. El subte no llega directo, pero podés combinar:

Tomá la Línea B hasta la estación Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza .

hasta la estación . Desde ahí, subite al 127 o 111, que te dejan a pocas cuadras del predio.

En auto

Estacionamientos.

Entrá por Avenida General Paz (altura Constituyentes) y seguí las indicaciones hacia Tecnópolis .

(altura Constituyentes) y seguí las indicaciones hacia . Hay estacionamientos habilitados dentro y fuera del predio, aunque suelen llenarse rápido durante eventos grandes.

El acceso peatonal principal está sobre San Juan Bautista de La Salle 4500.

Medios de pago dentro del predio

Sistema cashless.

La producción optó por unificar el sistema de compra, por lo que en el predio podrás habilitar una tarjeta cashless. La misma permitirá hacer toda compra de forma segura por medio de un QR de proximidad. Cabe aclarar que será el único medio de pago disponible en las ocho noches del evento.

La tarjeta se retira en el lugar del evento y tiene un costo de $2000, pero si querés anticiparte, ingresá a www.fullticket.com y creá tu cuenta en la pestaña. Recargá con el monto deseado según las instrucciones que saldrán en la página. Si querés ahorrarte estos pasos, podés hacerlo mediante la presencialidad cuando retires tu QR.

Elementos prohibidos

Elementos prohibidos.

En total son 21 elementos. Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los presentes, la producción decidió prohibir lo expresado en la posterior imagen.