"Vieja del or*": una conocida periodista mendocina increpó a una seguidora que la tildó de sexagenaria

Amalia Díaz Guiñazú, confesó que acaba de recuperarse de un cáncer y estalló contra una seguidora por sus comentario.

La periodista Amalia Díaz Guiñazú se mostró indignada en las redes sociales y protagonizó un fuerte descargo luego de recibir un ataque directo a su apariencia por parte de una seguidora. Cansada de las críticas y los comentarios hirientes sobre su aspecto físico, la comunicadora no dudó en exponer a la mujer que la acusó en Instagram.

Amalia Díaz Guiñazú expuso a sus haters tras un delicado problema de salud Amalia Díaz Guiñazú se defendió en redes. La furia de la periodista se canalizó a través de un video en sus historias, donde abordó la crítica con gran crudeza, y sentó su postura. "La sexagenaria... Argentina: un país donde cumplir años es pecado", escribió inicialmente, antes de encarar el tema central de su descargo.

amalia diaz foto 1 (1) La periodista recibió críticas por su apariencia. @amaliadiazguinazu La comunicadora introdujo el video contando en detalle la crítica que recibió: "Hay una… vieja iba a decir, señora que me escribió y me dijo que tengo como 60 pirulos y que me pongo filtros". Sin embargo, Amalia Díaz Guiñazú elevó el tono de su respuesta al revelar el delicado momento personal que atraviesa y que explica su aspecto.

posteo amalia diaz Amalia Díaz Guiñazú se defendió en redes. @amaliadiazguinazu "Esta es la trompa de una persona que duerme cinco horas por día, que acaba de recuperarse de un cáncer, que hace un año no duerme, que estudia, labura y come de casualidad", sentenció la periodista, dando un giro inesperado a la polémica.