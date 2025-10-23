"Vieja del or*": una conocida periodista mendocina increpó a una seguidora que la tildó de sexagenaria
Amalia Díaz Guiñazú, confesó que acaba de recuperarse de un cáncer y estalló contra una seguidora por sus comentario.
La periodista Amalia Díaz Guiñazú se mostró indignada en las redes sociales y protagonizó un fuerte descargo luego de recibir un ataque directo a su apariencia por parte de una seguidora. Cansada de las críticas y los comentarios hirientes sobre su aspecto físico, la comunicadora no dudó en exponer a la mujer que la acusó en Instagram.
Amalia Díaz Guiñazú expuso a sus haters tras un delicado problema de salud
La furia de la periodista se canalizó a través de un video en sus historias, donde abordó la crítica con gran crudeza, y sentó su postura. "La sexagenaria... Argentina: un país donde cumplir años es pecado", escribió inicialmente, antes de encarar el tema central de su descargo.
La comunicadora introdujo el video contando en detalle la crítica que recibió: "Hay una… vieja iba a decir, señora que me escribió y me dijo que tengo como 60 pirulos y que me pongo filtros". Sin embargo, Amalia Díaz Guiñazú elevó el tono de su respuesta al revelar el delicado momento personal que atraviesa y que explica su aspecto.
"Esta es la trompa de una persona que duerme cinco horas por día, que acaba de recuperarse de un cáncer, que hace un año no duerme, que estudia, labura y come de casualidad", sentenció la periodista, dando un giro inesperado a la polémica.
Finalmente, Díaz Guiñazú cerró su mensaje con una crítica a la falta de sororidad y la gerontofobia de la sociedad. "¿Dónde está la sororidad, doña? No tengo 60, estoy rota, flaca. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el insulto si tuviera 60? Manga de gerontofóbicos", concluyó visiblemente molesta e insinuó que además que la crítica se debía a envidia: "O sé mucho, que me confunden con una de 60 pirulos, o es muy envidiosa".