Revelaron la causa de muerte de Mariano Castro, el hermano gemelo del querido periodista Juan Castro

Luego de conocerse la angustiosa noticia de su fallecimiento, se supo de qué murió el comunicador de 54 años que guardó un bajo perfil en su carrera.

El ambiente mediático argentino se vio sacudido por la penosa noticia de la muerte de Mariano Castro, el colega y hermano gemelo del recordado Juan Castro, la mente detrás de programas vanguardistas como "Kaos en la ciudad" y "Zoo". El comunicador, de tan solo 54 años, falleció este viernes tras enfrentar un prolongado y difícil padecimiento. Pese a dedicarse a la profesión, a diferencia de su par, que se transformó en una de las figuras más transgresoras de la pantalla chica en los 90 y 2000, Mariano siempre prefirió la discreción, ejerciendo el periodismo alejado de los focos masivos.

El cuadro de salud de Castro era sumamente delicado. La causa del fallecimiento se vincula directamente a un cáncer pulmonar con metástasis, un diagnóstico angustioso que le había sido comunicado hacía ya algunos años. La penosa información fue divulgada inicialmente por el conductor Ángel de Brito. El especialista en espectáculos había mantenido contacto con él en 2020, momento en el que el propio Mariano le reveló la situación a través de un mensaje: “Me internaron ayer, cáncer de pulmón con metástasis”.

La familia de Mariano Castro entre el amor y la resiliencia Juan Castro y su hermano La muerte del periodista, a los 54 años, causó gran tristeza en el ámbito mediático nacional. Foto: X @AngeldebritoOk En su vida personal, Mariano compartió un vínculo sentimental con la actriz Mercedes Scapola, con quien tuvo un hijo, León, quien llegó al mundo en 2013. Si bien la unión amorosa había concluido, la expareja conservaba una relación respetuosa, priorizando el bienestar del niño.

Mariano Castro cuerpo nota 1 Mariano Castro, el periodista que mantuvo viva la memoria de su gemelo. Foto: X La figura de Mariano emergió al conocimiento público principalmente después de la desaparición física de su hermano Juan, acontecida en marzo de 2004. Desde entonces, eligió rememorar de manera intermitente la memoria de su gemelo en distintos espacios. Su relato siempre estuvo teñido de emotividad, compartiendo detalles entrañables de su infancia compartida y la inmensa conexión fraternal que los unía, a menudo evocando la confusión que generaba su parecido en la niñez.