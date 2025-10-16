Murió un reconocido cantante de Estados Unidos y conmocionó a sus fans de todo el mundo

El cantante y compositor D’Angelo murió a los 51 años en Nueva York tras luchar contra un cáncer de páncreas.

Una trágica noticia golpeó al mundo de la música cuando se dio a conocer que el cantante y compositor estadounidense D’Angelo falleció a los 51 años de edad en Nueva York. El artista, cuyo nombre real era Michael Eugene Archer, se encontraba luchando contra un agresivo cáncer de páncreas que lo mantuvo ingresado en un hospital durante varios meses.

D’Angelo, ícono del neo-soul, murió a los 51 años tras luchar contra el cáncer La noticia de su deceso, ocurrido este martes 14 de octubre, fue confirmada por su familia a través de un comunicado oficial. En él, expresaron el profundo dolor por la pérdida de una de las voces más influyentes de su generación: “La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz en esta vida”.

Un éxito de D'Angelo. Fuentes cercanas al artista confirmaron a la revista People que D’Angelo había pasado las últimas dos semanas en cuidados paliativos, aunque llevaba meses luchando en el hospital contra la enfermedad. Su partida deja un enorme vacío en la escena musical, donde fue reconocido no solo como un cantante talentoso, sino como un músico perfeccionista y un innovador silencioso.

D’Angelo irrumpió en la escena musical en 1995 con su álbum debut "Brown Sugar". Este disco fue un manifiesto del neo soul, revolucionando el R&B por su mezcla de groove, sensualidad y profundas raíces del soul clásico. Éxitos como “Lady” y “Cruisin’” lo establecieron rápidamente como una figura central, junto a otros nombres destacados del género.