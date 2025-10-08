La tajante decisión de la China Suárez con su vida que sorprendió a todos: "Está rota en llanto"

La actriz y cantante tomó una decisión que no pasó desapercibida en redes. Varios seguidores lo notaron y las reacciones no faltaron: los detalles.

Desde hace unos meses que Eugenia "la China" Suárez ha dado de qué hablar. Su relación con Mauro Icardi, su vida en Estambul, las idas y venidas de sus tres hijos y recientemente, su viaje por Madrid. Sin embargo, varios pasaron un detalle, pero que en redes fue total tendencia. ¿De qué se trata?

Y es que la China Suárez ha tenido varias facetas como cambios de vida a lo largo de su trayectoria profesional. Su rol más marcado es el de actriz, pero también ha sido modelo, cantante y próximamente: empresaria. Sin embargo, decidió abandonar una de sus ramas laborales y lo dejó asentado en sus perfiles sociales.

La China Suárez y la música Embed - La tajante decisión de la China Suárez con su vida que sorprendió a todos: "La industria musical está rota" Para quienes son observadores, Suárez se definía como cantante en sus redes sociales, muy evidente en su Instagram. En los últimos años, la mediática se hizo de varias canciones. Su último trabajo fue un EP titulado La China y varios sencillos lanzados entre el 2022 y 2024. Tras su relación con Mauro Icardi, su carrera artística dio un paso al costado.

Finalmente, la actriz decidió dejar su corta trayectoria musical. Entre quienes destacaron el tema con humor fue Martín Cirio, quien expresó: "La industria musical está rota en llanto. Los shoppings están de luto; ya no va a hacer más esas girar por los shopping para cinco personas, esos shows íntimos".

Embed - La tajante decisión de la China Suárez con su vida que sorprendió a todos: "La industria musical está rota" A raíz de las palabras del creador de contenido, resurgió un video de la China, que con el tiempo se convirtió en objeto de burlas y memes. En él, la actriz sale cantando para un grupo pequeño de personas. ¿Cuál será el próximo paso profesional de la mujer?.