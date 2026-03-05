"Bardeame todo lo que quieras": el polémico escrache de la China Suárez que terminó de la peor manera

Tras ser expuesta en las historias de la China Suárez, una joven denunció haber recibido amenazas y ataques contra un menor de edad.

Una joven criticó la actitud de las fanáticas de la novia de Mauro Icardi. / Instagram @sangrejaponesa

La China Suárez no se guarda nada y, harta del hate constante, decidió pasar a la ofensiva. La actriz y actual pareja de Mauro Icardi optó por una táctica letal: escrachar públicamente a quienes la critican, subiendo capturas de pantalla de los perfiles de sus detractoras.

Sin embargo, esta maniobra de "ojo por ojo" desató un efecto dominó inesperado cuando una de las mujeres expuestas rompió el silencio en TikTok, denunciando el acoso masivo de las fanáticas de la ex Casi Ángeles.

Terrible: esto le pasó a una chica que criticó a la China Suárez. El desesperado reclamo tras el ataque de las fans de la China Suárez La controversia escaló cuando la joven escrachada relató el calvario que vivió tras el posteo de la China Suárez. Según su testimonio, el detonante fue un comentario estético hacia la actriz que terminó en una exposición global. “Le comenté una foto diciéndole a la China que se vestía feo y me subió a sus historias.

la-china-suarez-expuso-el-hate-varias-usuarias-las-redes El descargo viral que pone en jaque la estrategia de "escrache" de los famosos. Instagram @sangrejaponesa A raíz de haberme subido me empezó a llegar un hate masivo de todas las ‘tatianas’ que me vinieron a bardear a mí”, disparó la usuaria, visiblemente afectada por el nivel de agresividad de los "fandoms" que defienden a capa y espada a sus ídolos.

Lo más grave del asunto, según la denunciante, es que los ataques traspasaron los límites de lo personal y afectaron a su entorno familiar. “Que me bardeen a mí no me importa absolutamente en lo más mínimo. Pero una cosa que sí me molesta es que yo en Instagram tengo fotos con mi sobrino menor de edad. Y mucha de la gente que me venía a bardear terminaba bardeando a mi sobrino”, explicó con indignación.