Nelson Castro se embarcará en un nuevo desafío y viajará a Medio Oriente

En un escenario de máxima alerta militar, Castro llevará la realidad de la guerra a las pantallas de eltrece y TN.

Una de las figuras más emblemáticas del periodismo nacional se prepara para armar las valijas y sumergirse en el corazón de la noticia. Nelson Castro, el conductor de Telenoche y referente de TN, pondrá rumbo a Medio Oriente en las próximas horas.

Nelson Castro viajara a Medio Oriente. El objetivo es claro: realizar una cobertura de alto impacto en una región que hoy es un polvorín, debido a la escalada de violencia y la intervención directa de potencias como Estados Unidos, Israel e Irán.

Nelson Castro y una cobertura de alto riesgo en territorio hostil A sus 70 años, el analista político, escritor y neurólogo demuestra que su pasión por la información de primera mano sigue intacta. Con una trayectoria multipremiada que incluye varios Martín Fierro y el prestigioso Konex de Platino, Castro no es un novato en este tipo de misiones internacionales. Su rol en el programa El Corresponsal lo ha llevado a los puntos más calientes del globo, y esta vez no será la excepción ante una situación que mantiene en vilo a la comunidad internacional.

nelson castro (1) El reconocido médico y comunicador analizará la tensión entre Israel, Irán y EE.UU. Captura Eltrece El despliegue no solo afectará su labor televisiva en eltrece, sino también sus compromisos radiales en Vamos Rivadavia. Desde el terreno, el periodista buscará desmenuzar las consecuencias de una posible escalada militar global, analizando los movimientos estratégicos en un tablero donde cada decisión cuenta. Nelson Castro se trasladará para contar, sin filtros, cómo se vive el día a día en un territorio marcado por el sonido de las sirenas y la incertidumbre diplomática.