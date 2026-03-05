Graciela Alfano se burló de Susana Giménez tras la foto en traje de baño: el polémico posteo

En las últimas horas se viralizó un video sorpresivo de Susana y Graciela Alfano realizó una burlesca publicación.

Susana Giménez retornó de España luego de pasar unos días de descanso y sorprendió a todos luego de que se viralizó un video. En las imágenes, se observa a una Susana radiante, caminando con paso firme en tacos y un traje de baño negro con detalles dorados.

Su viaje a Europa no fue solo para descanso, sino que también lo hizo para realizar un tratamiento. Yanina Latorre contó que la diva "hizo un tratamiento de un mes. Espléndida apareció. No fue estético, es de bienestar, como ella se operó las caderas".

Te puede interesar Graciela Alfano volvió a destrozar a Susana Giménez

Los famosos elogiaron su esbelta figura, pero Graciela Alfano hizo todo lo contrario. La exvedette que se encuentra peleada con la diva de Telefe compartió un burlesco posteo en redes sociales que se viralizó de forma inmediata.

El polémico posteo de Graciela Alfano contra Susana Giménez Captura de pantalla 2026-03-05 161717 Graciela Alfano contra Susana Giménez. Foto: Instagram / @iconoalfano. "Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría", escribió Graciela Alfano junto a la foto de Susana Giménez en traje de baño. Posteriormente, subió un video de ella en bikini.