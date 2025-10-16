Griselda Siciliani reveló detalles de la tercera temporada de Envidiosa y sorprendió a todos

La actriz asistió este miércoles a "Otro día perdido" y contó detalles de lo que será la nueva temporada de la exitosa serie argentina.

Este miércoles, Mario Pergolini recibió a Griselda Siciliani en Otro día perdido. En la charla que el periodista mantuvo con la actriz, le habló sobre el gran éxito que tuvo la serie Envidiosa con sus dos temporadas. Cabe destacar que esta propuesta se puede disfrutar actualmente en Netflix.

"Estás en un gran momento. ¿Te esperabas lo de 'Envidiosa'? Porque tenemos que decir que a Envidiosa le fue bien en todo habla hispana. Incluso, está traducida en otros idiomas también, pero increíble, ¿no? ¿Qué creés que impactó? ¿La historia, los actores?", le consultó el conductor a la actriz.

"No lo sé, la verdad. Supongo que es una combinación de todo. Es un elenco soñado. El guion... creo que es una fórmula mágica", le contestó Siciliani.

"¿Qué te hizo agarrarlo a vos? ¿Qué te gustó?", quiso saber Pergolini. Fue en ese momento en el que la artista comenzó a dar algunos datos sobre lo que será la tercera temporada de la serie: "El personaje, que es una mier**. En la segunda es más basura, en la tercera... siento que es más pollito mojado".

Intrigado, Mario le preguntó cuándo se estrena la tercera temporada. "En noviembre", afirmó Griselda Siciliani, sorprendiendo a todos. Asimismo, adelantó que Agustín "Rada" Aristarán estará presente en la nueva temporada.