El conmovedor posteo de Gene Simmons tras la muerte de Ace Frehley, guitarrista de Kiss
El miembro de la banda se mostró conmovido en sus redes sociales tras la confirmación del fallecimiento.
El mundo artístico estadounidense recibió un duro golpe luego de que se confirmó finalmente el fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista y fundador de Kiss, la icónica banda que marcó una era. Gene Simmons, su compañero, compartió un emotivo posteo en sus redes sociales tras la noticia.
"Nos rompen el corazón. Ace ha fallecido. Nadie puede igualar el legado de Ace. Sé que amaba a los fans. Me lo dijo muchas veces", comenzó escribiendo el artista en sus redes sociales, visiblemente conmovido por la triste partida de su compañero y amigo.
Luego, agregó: "Lo más triste aún es que Ace no vivió lo suficiente para ser homenajeado en el evento Kennedy Center Honors en diciembre. Ace fue el eterno soldado de la roca. ¡Que su legado perdure por mucho tiempo!".
El comunicado que compartieron desde las redes sociales de Ace Frehley
En las redes sociales de Ace Frehley compartieron un comunicado expresando que "Ace Frehley, nominado a los premios Grammy y guitarrista del Rock & Roll al Salón de la Fama; y miembro fundador icónico de KISS, murió hoy a los 74 años. Frehley falleció pacíficamente rodeado de familia en Morristown, Nueva Jersey, tras una reciente caída en su casa".