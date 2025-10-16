El conmovedor posteo de Gene Simmons tras la muerte de Ace Frehley, guitarrista de Kiss

El miembro de la banda se mostró conmovido en sus redes sociales tras la confirmación del fallecimiento.

El mundo artístico estadounidense recibió un duro golpe luego de que se confirmó finalmente el fallecimiento de Ace Frehley, guitarrista y fundador de Kiss, la icónica banda que marcó una era. Gene Simmons, su compañero, compartió un emotivo posteo en sus redes sociales tras la noticia.

"Nos rompen el corazón. Ace ha fallecido. Nadie puede igualar el legado de Ace. Sé que amaba a los fans. Me lo dijo muchas veces", comenzó escribiendo el artista en sus redes sociales, visiblemente conmovido por la triste partida de su compañero y amigo.

El triste posteo de Gene Simmons tras la muerte de Ace Frehley, guitarrista de Kiss Captura de pantalla 2025-10-16 213435 El mensaje de Gene Simmons. Foto: captura de pantalla X/ @genesimmons. Luego, agregó: "Lo más triste aún es que Ace no vivió lo suficiente para ser homenajeado en el evento Kennedy Center Honors en diciembre. Ace fue el eterno soldado de la roca. ¡Que su legado perdure por mucho tiempo!".