Preocupa la salud de Gene Simmons, líder de Kiss, tras protagonizar un accidente vial y ser hospitalizado

El legendario bajista de la célebre banda Kiss, Gene Simmons, se vio envuelto en un aparatoso siniestro vial en una de las rutas más emblemáticas de Los Ángeles. El suceso tuvo lugar en la Pacific Coast Highway de la exclusiva zona de Malibú, de acuerdo con lo reportado por el medio de comunicación estadounidense NBC. Este incidente generó gran conmoción en el ámbito del espectáculo, poniendo en la mira al carismático músico, conocido como "The Demon".

El veterano rockero, de 76 años de edad, perdió el control de su rodado luego de sufrir un desvanecimiento mientras circulaba por la autovía. A raíz de este desmayo repentino, su vehículo colisionó contra otro auto que se hallaba detenido al costado de la carretera. La gravedad del impacto requirió que Simmons fuera trasladado de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica inmediata tras el siniestro.

El líder de Kiss generó preocupación tras el accidente automovilístico Kiss band La leyenda del rock y líder de Kiss generó preocupación tras el choque en Malibú. Foto: Instagram @genesimmons Una vez recobrada la lucidez y ya en el sanatorio, el propio músico relató los detalles del episodio que lo tuvo como protagonista. Explicó que, sin previo aviso, "sufrió un desmayo y perdió la conciencia mientras conducía su vehículo". Este testimonio confirmó las especulaciones iniciales sobre la causa de la pérdida de dominio del automóvil y la consecuente colisión.

Kiss 1 A pesar del susto, Kiss celebrará sus 50 años de carrera en noviembre. Foto: Instagram @genesimmons Shannon, la esposa del artista, ofreció información tranquilizadora sobre su estado actual. Aclaró que su marido "ya se encuentra en su hogar recuperándose tras el choque". La mujer brindó una posible explicación al inesperado desvanecimiento: sus profesionales de la salud habían implementado una modificación en su medicación habitual, lo cual, a su juicio, podría haber provocado la baja de presión que derivó en la pérdida de conocimiento mientras se encontraba al volante.