Mario Pergolini opinó sobre la muerte y contó el problema de salud que atravesó: "He pasado por..."

El conductor realizó una sincera confesión en su programa de radio y sorprendió a todos.

Mario Pergolini es sin lugar a dudas uno de los mayores referentes que tiene el mundo periodístico y el mundo de la televisión argentina. El conductor volvió a la pantalla chica después de estar ausente por más de diez años y en las últimas horas habló sobre la muerte y reveló el problema de salud que afrontó.

Fue en el programa de radio Dejá que entre el Sol, que lleva adelante en Vorterix. En un momento de la charla, su compañera le consultó si pensaba en la muerte y la respuesta de Mario sorprendió a todos: "Creo que lo pensé en una etapa de mi vida, lo cual te angustia".

En otro momento, decidió revelar frente al micrófono el problema de salud que enfrentó tiempo atrás: "He pasado por depresión, pánico y cuando lo pude solucionar, creo que lo logré con terapia, ya no es algo que ni siquiera me importe (la muerte)".

Video: Mario Pergolini habló sobre la muerte y el difícil problema de salud que atravesó Mario Pergolini opinó sobre la muerte y contó el problema de salud que atravesó "No me importa si sucede mañana, no está en mi cabeza, no me frena nada. Es algo que va a pasar, no me importa. Creo que lo laburé después de mucho tiempo", explicó el conductor de Otro Día Perdido de forma contundente sobre la mirada que tiene respecto a la muerte.