Mario Pergolini abrió el programa del lunes de manera seria y hablando sobre el polémico show que brindó Javier Milei en un Movistar Arena que estaba colmado de fanáticos libertarios que apoyan al presidente. Por este motivo, el mandatario fue criticado por varios famosos y el conductor no se quedó atrás.

"No vamos a arrancar como siempre, hoy no vamos a empezar el programa como lo hacemos", comenzó diciendo el periodista, sorprendiendo a su compañero que estaba preparado para realizar la clásica presentación y Pergolini lo frenó en seco para hablar sobre Milei.

Luego, compartieron las imágenes del show del presidente y fue contundente: "Indudablemente, es fuerte, da para la risa, a algunos le dará vergüenza ajena y a mí un poco me pasa por ahí. Hay críticas indudables que dicen que el país no está como para que un presidente esté bailando o a los gritos sobre un escenario".

Video: Mario Pergolini criticó el show de Javier Milei en Buenos Aires Mario Pergolini criticó el polémico show que realizó Javier Milei y fue al hueso: "Hay que..." "Hay que ver un poquitito más allá de todo esto, hemos tenido un montón de veces, un montón de gente haciendo discursos para elecciones que no terminaron cumpliendo y gente que se ha propuesto para cargos hace poco que no van a asumir", sostuvo. En otra parte de su opinión, subrayó que "en un punto uno dice... Esto parece que siempre fue más o menos así y uno se pregunta: ¿desde cuánto hace que los presidentes en Argentina están bailando?".