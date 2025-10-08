La conductora de Carnaval Stream no tuvo filtros a la hora de opinar sobre el espectáculo que montó el presidente.

El show de Javier Milei volvió a despertar fuertes opiniones en las redes sociales y también en el ambiente periodístico. Quien opinó en las últimas horas fue Viviana Canosa y lo hizo en su programa que se emite por Carnaval Stream.

"En el medio de la renuncia del narco diputado José Luis Espert y tratando de esconderlo en medio de la campaña, el presidente hizo un show para mostrar lo bien que estamos y lo patético que es él", comenzó diciendo la periodista en su editorial que realizó en El Bulo de Viviana.

Además, agregó: "Antes criticaba a todos los artistas, los que vivían del Estado... Tipo Lali Depósito o BCRA (María Becerra) pero ahora, con la nuestra, él se hace una especie de muestrita como hacen los chicos a fin de año". También dejó en claro que "esto fue desafortunado en todo sentido y en una realidad paralela. Tenés que ver que no está bien, que queda mal y que te expone".

Viviana Canosa arremetió contra Javier Milei tras el show en el Movistar Arena Sigue la polémica: Viviana Canosa explotó contra Javier Milei tras el show "Pensaba mucho en las personas que lo votó con esperanza, con fe y que venían a terminar con la casta. Toda esa mier** la tiene adentro, pero además tiene el mal gusto de hacer este acto nefasto, es de mal gusto", comentó Viviana sobre el espectáculo que montó Javier Milei en el Movistar Arena.