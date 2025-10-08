Sigue la polémica: Viviana Canosa explotó contra Javier Milei tras el show
La conductora de Carnaval Stream no tuvo filtros a la hora de opinar sobre el espectáculo que montó el presidente.
El show de Javier Milei volvió a despertar fuertes opiniones en las redes sociales y también en el ambiente periodístico. Quien opinó en las últimas horas fue Viviana Canosa y lo hizo en su programa que se emite por Carnaval Stream.
"En el medio de la renuncia del narco diputado José Luis Espert y tratando de esconderlo en medio de la campaña, el presidente hizo un show para mostrar lo bien que estamos y lo patético que es él", comenzó diciendo la periodista en su editorial que realizó en El Bulo de Viviana.
Además, agregó: "Antes criticaba a todos los artistas, los que vivían del Estado... Tipo Lali Depósito o BCRA (María Becerra) pero ahora, con la nuestra, él se hace una especie de muestrita como hacen los chicos a fin de año". También dejó en claro que "esto fue desafortunado en todo sentido y en una realidad paralela. Tenés que ver que no está bien, que queda mal y que te expone".
Viviana Canosa arremetió contra Javier Milei tras el show en el Movistar Arena
"Pensaba mucho en las personas que lo votó con esperanza, con fe y que venían a terminar con la casta. Toda esa mier** la tiene adentro, pero además tiene el mal gusto de hacer este acto nefasto, es de mal gusto", comentó Viviana sobre el espectáculo que montó Javier Milei en el Movistar Arena.
En otra parte de su editorial, expresó: "Yo le quiero decir al presidente que las piedras se las tiran ustedes, que los tiros en los pies se los pegaron ustedes, unos y otros. LIBRA, valijas, fentanilo, Spagnuolo, los audios de la corrupción, la alta coimera (Karina Milei), todo eso es de ustedes".