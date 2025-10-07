Polémica en el Bar sufrió una sensible baja y sigue la crisis: quién renunció
El ciclo que lleva adelante Mariano Iúdica no está pasando por el mejor momento y otra figura decidió renunciar.
Polémica en el Bar es nuevamente noticia, pero no por algo positivo, sino todo lo contrario. Es que una de sus figuras renunció al programa y de esta manera ya son dos bajas fundamentales que sufre Mariano Iúdica en su regreso.
Se trata nada más ni nada menos que de Carlos Maslatón. El abogado sorprendió a todos al anunciar su salida mediante las redes sociales: "Tengo el agrado de informar al Foro que mi participación en Polémica en el Bar por América TV ha concluido".
Te Podría Interesar
Luego, agregó: "El programa ha virado su perfil y acordamos con los directos mi retiro sin conflicto alguno ni asunto pendiente por resolver". Maslatón le agradeció, por supuesto, a Mariano Iúdica por el tiempo compartido en este regreso del clásico programa que creó el recordado Gerardo Sofovich.
Polémica en el Bar sufrió una nueva baja y sigue la crisis
"Mis mejores deseos para Mariano Iúdica y todos los colaboradores del programa y de la estación decana de la broadcasting argentina", comentó Carlos en el final del escrito. Por el momento no se sabe quién será el reemplazo, pero se estima que pondrán a alguien en su lugar como lo hicieron tras la salida de Marina Calabró.
Esta salida se da en medio de la crisis que está pasando el ciclo, ya que los números no están siendo positivos como preveían en el principio. De hecho, decidieron cambiarlo de horario y trasladar a Trato Hecho, programa de Santi Maratea, a los fines de semana para ver si levantan cabeza en cuanto a la audiencia.