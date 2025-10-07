Polémica en el Bar sufrió una sensible baja y sigue la crisis: quién renunció

El ciclo que lleva adelante Mariano Iúdica no está pasando por el mejor momento y otra figura decidió renunciar.

Polémica en el Bar es nuevamente noticia, pero no por algo positivo, sino todo lo contrario. Es que una de sus figuras renunció al programa y de esta manera ya son dos bajas fundamentales que sufre Mariano Iúdica en su regreso.

Se trata nada más ni nada menos que de Carlos Maslatón. El abogado sorprendió a todos al anunciar su salida mediante las redes sociales: "Tengo el agrado de informar al Foro que mi participación en Polémica en el Bar por América TV ha concluido".

Luego, agregó: "El programa ha virado su perfil y acordamos con los directos mi retiro sin conflicto alguno ni asunto pendiente por resolver". Maslatón le agradeció, por supuesto, a Mariano Iúdica por el tiempo compartido en este regreso del clásico programa que creó el recordado Gerardo Sofovich.

Polémica en el Bar sufrió una nueva baja y sigue la crisis Captura de pantalla 2025-10-07 210249 "Mis mejores deseos para Mariano Iúdica y todos los colaboradores del programa y de la estación decana de la broadcasting argentina", comentó Carlos en el final del escrito. Por el momento no se sabe quién será el reemplazo, pero se estima que pondrán a alguien en su lugar como lo hicieron tras la salida de Marina Calabró.