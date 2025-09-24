En medio del bajo número en rating, Mariano Iúdica recibió otra mala noticia y tiene que ver con una renuncia sorpresiva.

Polémica en el Bar volvió a televisión con la conducción de Mariano Iúdica, tal como sucedió en ediciones anteriores. El conductor se encuentra acompañado por un gran equipo, pero en las últimas horas recibió una dura información que tiene que ver justamente con una baja que no estaba en los planes de nadie, ya que recién comienza el ciclo.

Se trata nada más ni nada menos que de Marina Calabró, quien decidió dar un paso al costado y tomó a todos por sorpresa. Fue la periodista Sofía Ubeda quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales: "Bomba. Marina Calabró se baja de Polémica en el Bar".

Sofía habló con Marina y fue allí donde le dejó en claro los motivos que la llevaron a tomar esta decisión: "Me trataron super bien, me recibieron con mucho cariño y la verdad que es un equipo divino". Luego, subrayó que "lamento que por el cambio de horario del programa no pueda estar, iba a ser de 21:00 a 22:00 y ahora es de 22:40 a 00:00, así que se me hace imposible el horario".

Video: Polémica en el Bar sufrió su primera baja Polémica en el Bar sufrió una fuerte baja: quién es la figura que se apartó del proyecto

En otra parte del audio, sostuvo que "fue imposible ponernos de acuerdo porque es un horario tremendo para mí". Por supuesto que la producción se movió rápidamente tras esta situación y encontró la reemplazante de Marina Calabró que estará acompañando a todo el equipo en los próximos días.