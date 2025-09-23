Polémica en el bar volvió y decepcionó: así de bajo fue el rating de su reestreno

Con la conducción de Mariano Iúdica , este lunes Polémica en el bar volvió a la pantalla de canal América. La propuesta combinó política, actualidad y humor, manteniendo la esencia creada por Gerardo y Hugo Sofovich hace más de seis décadas, y el canal apostó fuerte a su regreso.

El ciclo comenzó con un guiño a la nostalgia: Iúdica ingresó al bar, prendió las luces y se detuvo frente al cuadro de Gerardo Sofovich para rendirle homenaje. Las paredes del estudio mostraban imágenes de figuras icónicas de la cultura argentina, como Alberto Olmedo, Susana Giménez, Juan Carlos Altavista y Sandro.

El programa comenzó en la década del '60.

La mesa de debate reunió a un panel diverso. Freddy Villarreal volvió con su clásico personaje Figuretti, mientras que Carlos Maslatón, Nazareno Casero, Diego Recalde, Diego Moranzoni, Javier Calvo, Gabriel Anello, Marina Calabró y Emanuel Dannan aportaron diferentes miradas sobre los temas del momento.

Entre los debates más destacados estuvo la situación económica del país, incluyendo el respaldo del Tesoro de Estados Unidos a Javier Milei, la eliminación temporal de las retenciones y el dólar. Iúdica también incorporó temas más livianos, como fútbol, sexo e infidelidad, para equilibrar la mesa con humor y actualidad.

Así fue el regreso de Polémica en el bar

El programa sumó humor político con la participación de Iván Ramírez, imitador del presidente, y los tradicionales cortes de humor prometían viralizarse, según adelantó Iúdica en Intrusos. El cierre del primer capítulo estuvo marcado por un emotivo homenaje a René Bertrand, exintegrante fallecido en junio de este año.

A pesar de la propuesta, el público no respondió como se esperaba: el primer capítulo midió 1 punto de rating y quedó cuarto en su franja horaria, un desempeño que deja mucho que desear.

Habrá que ver cómo rinde el ciclo en las próximas ediciones.