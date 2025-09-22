La fuerte decisión de canal América en medio de los bajos números de Trato Hecho

Canal América apostó fuertemente en este segundo semestre del año con el estreno de Trato Hecho. Los directivos de la señal decidieron darle la oportunidad a Santiago Maratea para que debute en la conducción y lleve adelante el nuevo formato, sin embargo, los números no están acompañando.

Lo cierto es que ahora América TV lleva toda la carne al asador y esta noche debutará "Polémica en el Bar" con la conducción de Mariano Iúdica. El programa empezará a las 22:30 a partir de este lunes 22 de septiembre, cuando las luces del bar vuelvan a encenderse.

En medio de todos estos cambios de horarios, el canal decidió sacarle tiempo a "Trato Hecho" y de esta manera acomodar la grilla de programación. El ciclo de juegos de Maratea comenzará a las 22:00 horas y durará solo media hora con la reducción horaria.

La drástica decisión que tomó Canal América con Trato Hecho Trato Hecho Trato Hecho durará solo media hora. Foto: redes sociales/ América TV.

Con un estreno que parecía prometedor, Santiago Maratea no logró mantener un buen promedio de rating durante su tiempo al aire en comparación de su competencia directa, razón por la cual el programa continúa con tiempo reducido.