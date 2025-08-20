La fuerte estrategia de América para sacar del pozo a Trato Hecho y levantar el rating: "La semana que viene..."

En las últimas horas revelaron los cambios que se vienen en el programa para mejorar los números de audiencia y competir con otros canales.

Trato Hecho volvió a la televisión con un ciclo totalmente renovado y con la posibilidad de ver a Santiago Maratea al mando de la conducción del programa. Sin embargo, los números no han acompañado y desde el canal tomaron la decisión de realizar cambios.

Fue el propio Santiago Maratea quien lo comunicó en el programa de Sergio Lapegüe. En el inicio de la charla, el influencer y conductor dejó en claro que en el estreno del programa se encontraba muy tranquilo en lo que respecta a estar frente a una cámara.

Posteriormente a esto, Maratea confirmó las sorpresas que se vendrán a partir de la semana que viene y que esto buscará atraer a más televidentes: "Tengo que amigos que me dijeron que querían venir a participar y no se puede porque es amigo mio y pareciera que hay un acomodo". En ese momento reveló que habrá finalmente un especial con famosos, como ocurre en otros programas de otras señales.

"Me crucé con colegas que me dicen de participar, yo terminé empujando para que así sea y habrá un especial con famosos", confirmó el conductor, aunque no quiso revelar nombres, ya que no lo dejan desde la dirección.