Santiago Maratea se hunde con Trato Hecho: el fatídico rating de su segundo programa

Tras un buen debut, el ciclo de juegos sufrió una fuerte caída en audiencia y quedó lejos de sus competidores.

Santiago Maratea debutó el lunes con la nueva edición de "Trato Hecho", el famoso programa donde un participante se puede llevar un monto millonario. Lo cierto es que los números no están acompañando al conductor de América y el canal se hundió en el rating.

Si bien el estreno generó expectativa, al igual que el debut de Maratea en la conducción, no es un programa elegido por los televidentes y los números dejan en evidencia. El programa del influencer comenzó con un piso de 4 puntos que le dejó LAM, pero no pudo mantenerlo y bajó de manera abrupta.

A las 22:39, el programa llegó a tocar un piso de 1.5 puntos, quedando en cuarto lugar de la franja. A su vez, La Voz Argentina lideraba con comodidad con 12.3 puntos y Buenas Noches Familia se encontraba en segundo lugar con 5.0 puntos.

Santiago Maratea no levanta cabeza con Trato Hecho Captura de pantalla 2025-08-13 082131 Bajo número de Maratea en América. Foto: captura de pantalla X/ @PlusRating. La tendencia no cambió y cerca de las 23:00 el programa de Telefe siguió en primer lugar con un total de 11.7 puntos y Otro Día Perdido, programa de Mario Pergolini se ubicó en segundo lugar con un total de 4.4 puntos en rating. Por su lado, Santiago Maratea se mantuvo en 1.5 y sigue sin levantar cabeza.