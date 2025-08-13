"Mejores versiones": Julián Weich no tuvo pelos en la lengua y apuntó contra la nueva versión de Trato Hecho

El regreso de un clásico televisivo como Trato Hecho siempre genera expectativas, pero esta vez, la nueva versión conducida por Santi Maratea en América TV ha traído consigo una dosis de polémica. El histórico presentador del formato, Julián Weich, opinó sin tapujos sobre el debut del influencer y dejó en claro que, para él, la esencia del programa ha cambiado radicalmente, lanzando críticas filosas tanto al formato como a la producción.

Trato hecho Santi Maratea es el líder de Trato Hecho en este 2025. @santimaratea Weich, quien estuvo al frente de las exitosas primeras temporadas en Telefe, habló en una entrevista y no ocultó su sentir sobre esta nueva etapa del ciclo. El conductor aseguró que no fue convocado para este regreso, una situación que parece repetirse con otros formatos que él popularizó: "Todos los programas que yo hice hace muchos años los están volviendo a hacer y no me llamaron más, obviamente porque pasó el tiempo".

En su análisis, el actual presentador de Qué Mañana! fue contundente al afirmar que las versiones que él protagonizó eran superiores debido a los recursos de la época. "Tuve la fortuna de hacerlo en una época donde se podían hacer las mejores versiones", sentenció, sugiriendo que la escala y la producción de aquel entonces son inigualables. "En esas épocas se hacían de una manera muy especial y por eso la gente los recuerda tanto", agregó.

julian weich Julián Weich en la primera edición de Trato Hecho. Archivo MDZ El punto central de su crítica se enfocó en el formato. Weich reveló que, si lo hubieran convocado, su única condición habría sido respetar la versión original al pie de la letra. "De la única manera que hubiera aceptado hacerlo es si lo hubieran hecho igual. O sea, con los 500 participantes, como lo hacíamos nosotros", explicó, refiriéndose a la masiva convocatoria de público que era un sello distintivo del programa. Su descontento quedó sellado con una frase picante: "Es como hacer Feliz Domingo, pero los sábados".