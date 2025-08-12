Una especialista en espectáculos apuntó contra el debut de Santiago Maratea en Trato Hecho por canal América
El regreso del clásico programa que llegó de la mano de Santiago Maratea no se salvó de la audaz crítica de una experta que también pertenece a canal América.
El reconocido influencer Santiago Maratea incursionó por primera vez como animador en Trato Hecho, el nuevo programa de canal América, reforzando la creciente presencia de figuras digitales en la pantalla tradicional. Su llegada marca un nuevo hito en la fusión entre el mundo de las redes sociales y el entretenimiento televisivo.
El formato de canal América presenta a 24 participantes que competirán con maletines asignados. Cada noche, uno será elegido al azar como protagonista, mientras que el resto tendrá una nueva oportunidad en la siguiente emisión.
"Este es el programa que más plata entrega en toda la televisión argentina y también debe ser el juego más fácil, porque no hace falta responder preguntas ni tener ninguna destreza física, solamente hay que tener intuición, un poco de buena suerte y cuándo parar. En eso los puedo llegar a ayudar yo con la mente un poco fría", destacó Maratea al describir la dinámica del concurso, resaltando su accesibilidad y suculento premio económico.
En Lape Club Social (América TV), Marina Calabró expresó: "Yo creo que puede dar más, creo que cuando él gane confianza", además destacó que la gente se tiene que acostumbrar a un programa de entretenimiento en una pantalla que no está acostumbrada a este tipo de ciclos, sino a espectáculos y a programas en vivo.
La crítica de la experimentada periodista sobre el debut de Santiago Maratea en canal América
Respecto al rating Calabró explicó que midió 2.2 y expresó: "Lo vemos el viernes al número de Trato hecho, a los programas hay que esperarlos", además puso como ejemplo el debut de ella en el fallido ciclo que condujo Jorge Rial, TV Nostra (América TV), exponiendo que el primer día arrancaron con 7.6 y picos mayores 9 puntos para luego ser levantado de la señal, aunque esto último no lo mencionó.