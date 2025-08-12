Una especialista en espectáculos apuntó contra el debut de Santiago Maratea en Trato Hecho por canal América

El regreso del clásico programa que llegó de la mano de Santiago Maratea no se salvó de la audaz crítica de una experta que también pertenece a canal América.

El ciclo que conduce el famoso influencer tuvo un aceptable desempeño en el rating.

El reconocido influencer Santiago Maratea incursionó por primera vez como animador en Trato Hecho, el nuevo programa de canal América, reforzando la creciente presencia de figuras digitales en la pantalla tradicional. Su llegada marca un nuevo hito en la fusión entre el mundo de las redes sociales y el entretenimiento televisivo.

El formato de canal América presenta a 24 participantes que competirán con maletines asignados. Cada noche, uno será elegido al azar como protagonista, mientras que el resto tendrá una nueva oportunidad en la siguiente emisión.

Santiago Maratea debutó como conductor en canal América "Este es el programa que más plata entrega en toda la televisión argentina y también debe ser el juego más fácil, porque no hace falta responder preguntas ni tener ninguna destreza física, solamente hay que tener intuición, un poco de buena suerte y cuándo parar. En eso los puedo llegar a ayudar yo con la mente un poco fría", destacó Maratea al describir la dinámica del concurso, resaltando su accesibilidad y suculento premio económico.

Santiago Maratea Maratea debutó oficialmente en la conducción con la nueva apuesta de canal América. Foto: captura de video/ América TV. En Lape Club Social (América TV), Marina Calabró expresó: "Yo creo que puede dar más, creo que cuando él gane confianza", además destacó que la gente se tiene que acostumbrar a un programa de entretenimiento en una pantalla que no está acostumbrada a este tipo de ciclos, sino a espectáculos y a programas en vivo.