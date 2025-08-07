Entre llantos y reproches: una periodista de canal América está enojadísima con Vero Lozano

La conocida especialista en espectáculos de canal América no dudó en mostrarse enfurecida tras las declaraciones de su colega Verónica Lozano.

En el ciclo de Sergio Lapegüe en canal América, Marina Calabró contó que Graciela Alfano fue bajada de Cortá por Lozano (Telefe) sin planes de reintegrarla, pese a que Verónica Lozano había expresado interés en contar con ella más adelante.

Alfano negó la versión, argumentando que se trataba de ajustes de cronograma: "Ella dijo que es mentira, que la van a reprogramar y que son cuestiones de agenda, y que así es la vida. ¡Si van a reprogramar, avísenle a Graciela porque no tiene invitación al programa!", ironizó Calabró. Además, criticó que la actriz la tildara de falsa en medios: "Me tocó a mí decirlo y sentí que me trató de mentirosa. Ya estamos grandes para que nos llamen tarad... a la Alfano y a mí".

Por su parte, la diva sugirió que Susana Giménez habría influido en su salida, algo que Lozano rechazó con dureza en diálogo con LAM (América TV). "Alfano me tiene la co* al plato porque, a esta altura, es muy difícil. Si ella quiere creer que fue Susana, no la vamos a contradecir". La conductora también reprochó la difusión de un audio privado: "Rompe un código. No se puede confiar en nadie".

Video: Puro Show (El Trece) Sobre la especialista en espectáculos, Lozano mezcló sarcasmo y crudeza: "No puedo manejar los sentimientos de Marina". Luego, recordó las imágenes íntimas de la panelista que circularon años atrás, un tema aún sensible para ella.