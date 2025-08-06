La conductora del canal de la familia habló con LAM tras la polémica que se generó en los últimos días y fue contundente.

En las últimas horas, un nuevo escándalo se desató en el mundo de la farándula y de la televisión. Es que Marina Calabró confirmó en la columna que realiza en el programa de Sergio Lapegüe que Susana Giménez habría bajado a Graciela Alfano de "Cortá por Lozano".

"Esto lo voy a afirmar... Bajaron a Graciela Alfano del programa de Verónica Lozano", comenzó diciendo la panelista de "Lape Club Social". Lo cierto es que finalmente la conductora de Telefe decidió romper el silencio y opinar sobre esta polémica que se generó alrededor de su programa.

En una reciente entrevista con LAM, Vero comentó: "Alfano me tiene la con* al plato. A esta altura es muy difícil. Cuando alguien quiere instalar algo, decís 'bueno, si ella cree que la bajó Susana, la bajó Susana". Además, agregó: "Yo fui muy gentil, le contesté, pasó un audio y me parece muy mal exponer un audio privado, pero lo hizo".

Verónica Lozano apuntó contra Graciela Alfano Verónica Lozano apuntó contra Graciela Alfano tras la suspensión de la nota en Telefe La conductora también se refirió al escándalo entre la exvedette y Susana Giménez: "Que se arreglen ellas dos, yo no tengo nada que ver con eso". Posteriormente a esto, Lozano remarcó que la diva "no la bajó. Ella había sido convidada a mi programa hace un mes, no existía ni lo del tapado".