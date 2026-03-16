Jorge Rial criticó a Patricia Bullrich por asistir al Lollapalooza y la senadora le respondió fuertemente
El periodista no dudó en apuntar contra la exministra de Seguridad y la discusión se volvió tendencia inmediatamente, ya que ella le contestó sin filtro.
Patricia Bullrich sorprendió a todos en redes sociales cuando compartió una publicación en su Instagram donde se la ve disfrutando del Lollapalooza 2026. La senadora por la Libertad Avanza subió un video saludando y sacándose fotos con las personas en el predio del evento.
"Lindo día de festival en familia, con mucha buena energía y libertad plena", expresó junto al clip que se volvió tendencia de forma instantánea. El posteo provocó miles de reacciones y Jorge Rial no dudó en criticarla duramente.
"Deslomándose", escribió haciendo referencia a la frase que utilizó Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei. Por supuesto que la publicación le llegó a la senadora, quien no dudó en responderle.
El picante cruce entre Jorge Rial y Patricia Bullrich
"Pasé un sábado familiar, Jorge. Que los políticos kirchneristas, empleadores tuyos, no puedan salir de sus mansiones y disfrutar el fin de semana, no es tema mío", escribió Patricia en su cuenta de X (antes Twitter).
Por su lado, el conductor de Argenzuela no dudó en contestarle y fue al hueso: "Yo no vivo de la política. Vos lo hacés desde Montoneros para acá. Y fuiste empleada de peronistas, radicales, PRO y ahora de este régimen. Llamate a silencio".