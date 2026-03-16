Pepe Ochoa compartió la información en su programa de streaming que se emite por Bondi Live y sorpendió a sus compañeros.

El mundo de la música vuelve a ser noticia luego de que Pepe Ochoa contó en su programa de streaming que una famosa cantante estaría comenzando una nueva relación amorosa. Se trata nada más y nada menos que de Karina.

"Ellos se mostraron juntos en un lugar de Miami, él vive en Francia y la profesión es muy conocida", comenzó contando de manera enigmática sobre el hombre que habría conquistado el corazón de la artista.

Posteriormente, contó que ambos viajaron a Estados Unidos y allí estuvieron juntos en un partido de básquet: "Él se llama Mateo, se dedica al rugby y es jugador de la selección, de Los Pumas y juega en un equipo de Francia".

La cantante habría comenzando un nuevo romance Afirman que una conocida cantante estaría comenzando un romance con un deportista: quién es Pero eso no es todo, ya que también contó Pepe Ochoa que se los vio muy acaramelados durante el evento y pasaron a mostrar la imagen. En la foto se observa a ambos de espaldas y muy juntos: "Llegaron juntos (al evento) y se fueron juntos".