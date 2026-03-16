Afirman que una conocida cantante estaría comenzando un romance con un deportista: quién es
Pepe Ochoa compartió la información en su programa de streaming que se emite por Bondi Live y sorpendió a sus compañeros.
El mundo de la música vuelve a ser noticia luego de que Pepe Ochoa contó en su programa de streaming que una famosa cantante estaría comenzando una nueva relación amorosa. Se trata nada más y nada menos que de Karina.
"Ellos se mostraron juntos en un lugar de Miami, él vive en Francia y la profesión es muy conocida", comenzó contando de manera enigmática sobre el hombre que habría conquistado el corazón de la artista.
Posteriormente, contó que ambos viajaron a Estados Unidos y allí estuvieron juntos en un partido de básquet: "Él se llama Mateo, se dedica al rugby y es jugador de la selección, de Los Pumas y juega en un equipo de Francia".
La cantante habría comenzando un nuevo romance
Pero eso no es todo, ya que también contó Pepe Ochoa que se los vio muy acaramelados durante el evento y pasaron a mostrar la imagen. En la foto se observa a ambos de espaldas y muy juntos: "Llegaron juntos (al evento) y se fueron juntos".
De esta manera, Karina volvió a apostar nuevamente al amor y nuevamente con un deportista ligado al seleccionado nacional, en este caso el de rugby. La artista fue pareja de Sergio Kun Agüero años atrás, pero el amor se diluyó y se terminaron separando.