Tenso cruce al aire: María Fernanda Callejón enfurecida con una panelista de canal América

Entrevistada por el programa de chimentos de canal América, la actriz se sintió ofendida en el intercambio con una comunicadora y explotó el enfrentamiento.

La actriz María Fernanda Callejón se encuentra inmersa en un complejo proceso judicial contra su expareja, Ricardo Diotto, por acusaciones de maltrato. En este contexto, una reciente intervención televisiva dejó al descubierto capítulos profundamente dolorosos de su vida privada, al mismo tiempo que originó un tenso enfrentamiento con una panelista de canal América.

Durante su entrevista con Intrusos (América TV), Callejón hizo pública una experiencia traumática de su infancia, un relato que había permanecido en silencio durante décadas. “Fui abusada de chica y lo pude contar después de 52 años, e implica una transición personal de cada uno. Ahora, mi causa penal es con perspectiva de género y Desarrollo Social me llevó hacia una terapia para específica de trastornos post traumáticos y sus secuelas”, reveló la artista. Asimismo, evocó los polémicos pronunciamientos del músico Gustavo Cordera en 2016, sosteniendo que “La violencia no sólo es un golpe”, y abogó por la penalización de ese tipo de manifestaciones.

El intercambio adquirió un cariz particularmente áspero cuando Karina Iavícoli introdujo el tema de su situación económica y logística, interrogándola sobre su automóvil. “De la -camioneta- que dicen que no pagás la cuota y que la perderías si no lo hacés. Lo segundo, que te lo pregunto bien, como viajás dos horas y eso es cansador para cualquier persona ¿Por qué querés quedarte en esa casa y no venderla?”, disparó la panelista, sugiriendo que una venta resolvería sus traslados.

El tenso cruce al aire entre la picante panelista y María Fernanda Callejón Fernanda callejón enojadísima con Karina Iavícoli en Intrusos Fernanda callejón enojadísima con Karina Iavícoli en Intrusos. Video: Intrusos (América TV)

La réplica de la actriz fue inmediata y contundente, marcando un límite claro. “Con todo respeto te voy a contestar. No tengo porqué darte explicaciones ni a vos ni a nadie de lo que hago con mi economía y no voy a permitir más. Vos decí lo que quieras y hacé tu editorial diaria”, refutó Callejón. Iavícoli se defendió afirmando, “No hago editorial, sólo cuento información, no te enojes con el mensajero porque yo te estoy hablando bien”.