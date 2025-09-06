Ricky Diotto incisivo con María Fernanda Callejón tras comparar su caso con el de Julieta Prandi

Luego de que Fernanda Callejón lanzara la polémica comparativa de su historia con la de Prandi, su exmarido, Ricky Diotto, no dudó en mostrar su postura.

En su primera entrevista tras la audiencia del escandaloso caso por violencia de género que se llevó a cabo hace una semana, Ricky Diotto dialogó con el programa de Ángel de Brito. Durante la charla, el profesional de la salud dental abordó la polémica comparación que María Fernanda Callejón realizó entre su situación y la angustiosa experiencia que vivió Julieta Prandi con Claudio Contardi, quién permanece detenido tras un fallo ejemplar.

Fue en el transcurso de una conversación con el cronista de LAM (América TV), que el exmarido de la mencionada mediática se refirió específicamente sobre la expresión que su exesposa empleó durante el proceso judicial, la cual resultó idéntica a la utilizada en su momento por Prandi: “Estoy rota, a mí ya me rompieron”.

El entrevistado, incómodamente, mostró una actitud reflexiva y optó por desvincularse por completo de lo que dijo Callejón en la Justicia. “Son cosas que ella piensa, y si ella piensa que es así, está bien”. Inmediatamente después, añadió: “No hay punto de comparación entre un caso y el otro. No hace falta ni que te lo aclare. De un lado hay una persona condenada a 19 años por violación, por un montón de cosas más, y mío no hay nada porque no pasó nada”.

Qué dijo Ricky Diotto sobre las declaraciones de María Fernanda Callejón Ricky Diotto habló de la comparación que hizo Fernanda Callejón con Julieta Prandi Ricky Diotto habló de la comparación que hizo Fernanda Callejón con Julieta Prandi. Video: LAM (América TV)

Más adelante, Diotto reconoció que un conocido le hizo llegar la filmación donde se establecía el paralelismo y relató cuál fue su reacción personal al observarla. “Me reí, no te voy a mentir. Viste que (dice eso) y después se ríe. Ya está, muchachos. Estamos bien, en son de paz”.