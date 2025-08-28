Presenta:

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se enfrentaron ante la Justicia en una audiencia picante

El encuentro estuvo marcado por un clima de tensión y la prensa no dudó en consultarle a María Fernanda Callejón cómo fue enfrentar a Ricky Diotto.

La artista no dudó en contarle a Intrusos lo que sintió tras la audiencia.
En una audiencia preliminar desarrollada en el Juzgado de Campana, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se reunieron para concretar los últimos detalles inherentes a la repartición patrimonial posterior a su escandalosa separación legal. El acto se desenvolvió en un clima tenso, matizado por denuncias de maltrato que había formulado previamente la artista.

Al término de la comparecencia, la figura mediática realizó declaraciones a Intrusos (América TV), allí Callejón expresó con firmeza: "Exigí pericia psicológicas y se realizaron. A mí ya me rompieron, ahora vamos a ver qué decide el juez. La Justicia divina existe".

Otro aspecto que resultó del agrado de la actriz fue la asignación de su expediente a la misma sede judicial que intervino en el conocido caso de Julieta Prandi. Sobre este punto, Callejón remarcó: "Mi causa siempre fue con perspectiva de género. Con la verdad, vamos hasta las últimas consecuencias".

María Fernanda Callejón fue contundente respecto a la audiencia con Ricky Diotto

Fernanda Callejón y su expareja se enfrentaron en tribunales

Respecto a los pormenores del conflicto con su Ricky Diotto, la artista se mostró reticente a ofrecer mayores detalles, fundamentando su postura en que "hay confidencialidad para proteger a nuestra hija. Yo quiero paz por mí y por mi hija, soy la cuidadora, la madre".

Ricky Diotto y Fernanda Callej&oacute;n finalmente se enfrentaron cara a cara en la Justicia.

Desde el ámbito legal, el representante jurídico de Callejón admitió que existe la posibilidad de un acuerdo que evite la instancia de un juicio. El letrado señaló que, por el momento, "estamos en una etapa de diálogo".

