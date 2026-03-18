Jorge Rial le dio un picante consejo a Javier Milei en medio de la polémica por $LIBRA

El conductor de C5N y Carnaval Stream opinó sobre el escándalo con la famosa cripto y se dirigió directamente al presidente.

En las últimas semanas, el caso de la criptomoneda $LIBRA volvió a reactivarse y hasta Yanina Latorre fue uno de los nombres que dio vueltas, aunque ella negó estar relacionada con esta situación. Jorge Rial opinó sobre el tema y decidió darle un consejo a Javier Milei.

"Ando con muchas ganas de darle consejos a este Gobierno, yo sé que es un error y no lo tengo que hacer... Es un consejo de corazón", comenzó diciendo. Allí Viviana Canosa le respondió que "no está mal, de última estamos todos en Argentina, vivimos todos acá".

Posteriormente, miró a cámara y le habló directamente a Javier Milei: " Javier Gerardo Milei, yo no iría por el lado de seguir presionando gente, no vos, pero algunos operadores periodísticos".

El consejo de Jorge Rial a Javier Milei en medio del escándalo por $LIBRA Jorge Rial le dio un sorpresivo consejo a Javier Milei en medio de la polémica por $LIBRA "Dejen de presionar a gente del poder judicial y a gente importante con el tema $LIBRA para cerrarlo. Mi consejo es que no sean bolu...", expresó el conductor en otra parte de su relato. También subrayó que con el caso de la cripto "cag... a gente importante, gente que tiene paciencia y sobre todo plata".