Jorge Rial destruyó a Manuel Adorni tras su reaparición pública luego del escándalo: "Chorro y..."

El conductor de C5N reaccionó de una manera muy picante al ver la conferencia de prensa del jefe de Gabinete y no se guardó nada.

Manuel Adorni finalmente reapareció públicamente luego de semanas sin las clásicas conferencias de prensa en Casa Rosada. El jefe de Gabinete enfrentó a los periodistas y habló, por supuesto, del escándalo que lo salpica a él y al Gobierno.

"Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Quiero dejar algo en claro, ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra", fue una de las frases de Adorni.

Jorge Rial fue uno de los primeros periodistas en opinar al respecto y destruyó al jefe de Gabinete de Javier Milei: "Chorro y soberbio. Cóctel venenoso para cualquier gobierno. No puede explicar nada. Y exige disculpas".

Jorge Rial fulminó a Manuel Adorni tras la conferencia de prensa Captura de pantalla 2026-03-25 142905 Jorge Rial explotó contra Manuel Adorni. Foto: X / @rialjorge. " El corrupto pide explicaciones. Ya Manuel Adorni no es el cancherito de siempre. Este es el fin más cantado de la historia", siguió escribiendo el conductor de C5N tras escuchar las declaraciones de una de las personas más cercanas al presidente.