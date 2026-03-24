Jorge Rial explotó contra el Gobierno por el video que publicaron a 50 años del golpe militar

El gobierno de Javier Milei compartió un video por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el conductor opinó fuertemente.

El gobierno de Javier Milei compartió en sus redes sociales un video a 50 años del golpe militar en Argentina y recibió fuertes críticas. Uno de los periodistas que opinó al respecto fue Jorge Rial, quien no quiso ver el clip mientras se encontraban en Cónclave, programa de Carnaval Stream.

Todo comenzó cuando Fabián Doman contó al aire que la producción tenía preparado el adelanto que publicó la Casa Rosada en sus distintas redes sociales: "Esto es oficial del Gobierno por los 50 años, yo no lo vi", expresó el moderador del ciclo.

En ese instante, Jorge Rial lo interrumpió y dejó ver su enojo: "No, paren, paren. Con todo respeto, si vamos a poner algo que destruya la memoria de todos, yo me voy a la mier... por una cuestión ideológica y de respeto. No le hagamos el juego a los negacionistas, no voy a avalar negacionismo".

Jorge Rial mostró su enojo en pleno programa Jorge Rial explotó contra el Gobierno por la publicación a 50 años del golpe militar "Yo no quiero difundir nada que reivindique el genocidio o que sea negacionista... Yo me levanto y me voy, no quiero quedar pegado a algo que es negacionista nada más que eso", expresó el comunicador en Carnaval Stream.