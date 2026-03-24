Con el testimonio de una hija de desaparecidos, el Gobierno publicó un video por el Día de la Memoria "completa"

A 50 años del Golpe de Estado de 1976, el Gobierno de Javier Milei difundió este martes un nuevo video documental por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia "Completa" que se propone cuestionar "la visión sesgada y revanchista" que le imputa a las administraciones kirchneristas. En su repaso del periodo, la producción cuenta con los testimonios de una hija de desaparecidos y de un hijo de un militar asesinado por la guerrilla.

En su apertura, el video-documental del Gobierno -que cuenta con una extensión de una hora y quince minutos- apunta contra el Gobierno de Néstor Kirchner, al que acusa de haber lanzado en 2003 "una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70".

De acuerdo a la Casa Rosada, ese relato contó con "una visión sesgada y revanchista cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder".

En ese marco, la narrativa libertaria -elaborada por los equipos del asesor Santiago Caputo- sostiene que miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero-terroristas "fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar".

Más de 20 años después, la gestión de Javier Milei asegura venir a "dar vuelta la página" y darle visibilidad a la "Historia Completa" en reemplazo de aquel "fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que, en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó".

"La historia debe conocerse en su totalidad. Cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación. A 50 años del inicio del régimen cívico-militar, este gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas o censuras", enfatiza el video grabado en la Casa Rosada.

Y agrega: "Solo una sociedad dispuesta a mirar su pasado con verdad y libertad, sin ocultar información ni de un lado ni del otro, puede aprender de él y construir un futuro sin repetir sus tragedias".

Los testimonios: Miriam Fernández, hija de desaparecidos

En ese contexto, el documental de la Casa Rosada explica que como "gesto de reparación y reconocimiento", el Gobierno decidió convocar a quienes fueron "silenciados" y cuyos derechos "no fueron reconocidos" para que brinden su testimonio y que sus historias "aporten a una comprensión completa y honesta de nuestro pasado".

Así, la primera en tomar la palabra fue Miriam Fernández, una hija de desaparecidos -la nieta 127- que recuperó su identidad en 2017, la cual aseguran fue "revictimizada por el Estado Nacional y obligada a someterse a un estudio de ADN para determinar su identidad".

Miriam Fernandez Captura de video

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