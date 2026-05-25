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Las imágenes del Tedeum: gestos tensos, miradas de reojo y sonrisas de compromiso en pleno sismo oficialista

En medio de una feroz interna que sacude la mesa chica de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei y sus ministros ensayaron una frágil tregua ante las cámaras.

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La interna libertaria quema las naves puertas adentro de la Casa Rosada, y las cámaras fotográficas se convierten en implacables detectoras de la realidad.

La interna libertaria quema las naves puertas adentro de la Casa Rosada, y las cámaras fotográficas se convierten en implacables detectoras de la realidad.

Juan Mateo Arberastain - MDZ

Los manuales de ceremonial y protocolo indican que las fechas patrias exigen homogeneidad y solemnidad. Sin embargo, cuando la interna política quema las naves puertas adentro de la Casa Rosada, las cámaras fotográficas se convierten en implacables detectoras de la realidad.

La caminata de la comitiva oficial desde Balcarce 50 hasta la Catedral Metropolitana, el canto del Himno Nacional frente al Cabildo de Buenos Aires y la posterior retirada general dejaron al descubierto que la armonía en el oficialismo es, por estas horas, una puesta en escena con fecha de caducidad: las 12 del mediodía, hora fijada para una reunión de Gabinete de urgencia.

ACTO 25 DE MAYO MILEI
Javier Milei enton&oacute; las estrofas del Himno Nacional frente al Cabildo luego de la dura homil&iacute;a de Garc&iacute;a Cuerva.

Javier Milei entonó las estrofas del Himno Nacional frente al Cabildo luego de la dura homilía de García Cuerva.

ACTO 25 DE MAYO MILEI 5
Javier Milei enton&oacute; las estrofas del Himno Nacional frente al Cabildo luego de la dura homil&iacute;a de Garc&iacute;a Cuerva.

Javier Milei entonó las estrofas del Himno Nacional frente al Cabildo luego de la dura homilía de García Cuerva.

ACTO 25 DE MAYO MILEI 4
Sin la presencia de Victoria Villarruel, Javier Milei enton&oacute; las estrofas del Himno Nacional frente al Cabildo luego de la dura homil&iacute;a de Garc&iacute;a Cuerva.

Sin la presencia de Victoria Villarruel, Javier Milei entonó las estrofas del Himno Nacional frente al Cabildo luego de la dura homilía de García Cuerva.

ACTO 25 DE MAYO MILEI 3
Un saludo con Mart&iacute;n Menem en medio de la interna con Santiago Caputo.

Un saludo con Martín Menem en medio de la interna con Santiago Caputo.

ACTO 25 DE MAYO KARINA MILEI
Karina Milei no envi&oacute; la invitaci&oacute;n al Tedeum a la vicepresidente, Victoria Villaruel.

Karina Milei no envió la invitación al Tedeum a la vicepresidente, Victoria Villaruel.

ACTO 25 DE MAYO PATRICIA BULLRICH
Patricia Bullrich no pos&oacute; junto al Presidente en el tradicional Tedeum.

Patricia Bullrich no posó junto al Presidente en el tradicional Tedeum.

acto 25 de mayo milei adorni
Manuel Adorni sigue estando al lado de Javier y Karina Milei.

Manuel Adorni sigue estando al lado de Javier y Karina Milei.

acto 25 de mayo milei adorni macri menem
Seg&uacute;n las declaraciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad, "hay una buena relaci&oacute;n con Javier Milei".

Según las declaraciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad, "hay una buena relación con Javier Milei".

acto 25 de mayo milei adorni (1)
Manuel Adorni sigue estando al lado de Javier y Karina Milei.

Manuel Adorni sigue estando al lado de Javier y Karina Milei.

milei
Javier Milei lleg&oacute; a la Catedral Metropolitana sin Victoria Villarruel.

Javier Milei llegó a la Catedral Metropolitana sin Victoria Villarruel.

milei
Javier Milei lleg&oacute; a la Catedral Metropolitana sin Victoria Villarruel.

Javier Milei llegó a la Catedral Metropolitana sin Victoria Villarruel.

adorni
Manuel Adorni sigue estando al lado de Javier y Karina Milei.

Manuel Adorni sigue estando al lado de Javier y Karina Milei.

25 de mayo
Javier Milei lleg&oacute; a la Catedral Metropolitana sin Victoria Villarruel.

Javier Milei llegó a la Catedral Metropolitana sin Victoria Villarruel.

25 de mayo milei
Javier Milei con su gabinete pero sin Victoria Villarruel.

Javier Milei con su gabinete pero sin Victoria Villarruel.

25 DE MAYO MILEI
Javier Milei con su gabinete pero sin Victoria Villarruel.

Javier Milei con su gabinete pero sin Victoria Villarruel.

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