Las imágenes del Tedeum: gestos tensos, miradas de reojo y sonrisas de compromiso en pleno sismo oficialista

Los manuales de ceremonial y protocolo indican que las fechas patrias exigen homogeneidad y solemnidad. Sin embargo, cuando la interna política quema las naves puertas adentro de la Casa Rosada, las cámaras fotográficas se convierten en implacables detectoras de la realidad.
La caminata de la comitiva oficial desde Balcarce 50 hasta la Catedral Metropolitana, el canto del Himno Nacional frente al Cabildo de Buenos Aires y la posterior retirada general dejaron al descubierto que la armonía en el oficialismo es, por estas horas, una puesta en escena con fecha de caducidad: las 12 del mediodía, hora fijada para una reunión de Gabinete de urgencia.
ACTO 25 DE MAYO MILEI 3
Un saludo con Martín Menem en medio de la interna con Santiago Caputo.
Juan Mateo Arberastain - MDZ
ACTO 25 DE MAYO KARINA MILEI
Karina Milei no envió la invitación al Tedeum a la vicepresidente, Victoria Villaruel.
Juan Mateo Arberastain - MDZ
ACTO 25 DE MAYO PATRICIA BULLRICH
Patricia Bullrich no posó junto al Presidente en el tradicional Tedeum.
Juan Mateo Arberastain - MDZ
acto 25 de mayo milei adorni
Manuel Adorni sigue estando al lado de Javier y Karina Milei.
Juan Mateo Aberastain / MDZ
acto 25 de mayo milei adorni macri menem
Según las declaraciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad, "hay una buena relación con Javier Milei".
Juan Mateo Aberastain/MDZ
acto 25 de mayo milei adorni (1)
Manuel Adorni sigue estando al lado de Javier y Karina Milei.
Juan Mateo Aberastain / MDZ
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Javier Milei llegó a la Catedral Metropolitana sin Victoria Villarruel.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
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Javier Milei llegó a la Catedral Metropolitana sin Victoria Villarruel.
Juan Mateo Aberastain/MDZ
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Manuel Adorni sigue estando al lado de Javier y Karina Milei.
Juan Mateo Arberastain - MDZ
25 de mayo
Javier Milei llegó a la Catedral Metropolitana sin Victoria Villarruel.
Juan Mateo Arberastain - MDZ
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Javier Milei con su gabinete pero sin Victoria Villarruel.
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25 DE MAYO MILEI
Javier Milei con su gabinete pero sin Victoria Villarruel.
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