Las imágenes del Tedeum: gestos tensos, miradas de reojo y sonrisas de compromiso en pleno sismo oficialista

Los manuales de ceremonial y protocolo indican que las fechas patrias exigen homogeneidad y solemnidad. Sin embargo, cuando la interna política quema las naves puertas adentro de la Casa Rosada , las cámaras fotográficas se convierten en implacables detectoras de la realidad.

La caminata de la comitiva oficial desde Balcarce 50 hasta la Catedral Metropolitana, el canto del Himno Nacional frente al Cabildo de Buenos Aires y la posterior retirada general dejaron al descubierto que la armonía en el oficialismo es, por estas horas, una puesta en escena con fecha de caducidad: las 12 del mediodía, hora fijada para una reunión de Gabinete de urgencia.