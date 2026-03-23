El enigmático tuit de Milei sobre la traición que sacudió la interna del Gobierno
El presidente Javier Milei publicó una reflexión sobre la traición que dejó varias lecturas en torno a la interna que divide a la Casa Rosada. El texto se conoció en medio de las polémicas que atraviesan a su gestión.
El posteo generó diferentes interpretaciones en medio de las polémicas que marcan el pulso de estos días. Luego de las revelaciones del caso $LIBRA y de los controvertidos viajes de Manuel Adorni, Javier Milei se tomó un minuto para publicar un enigmático posteo que generó especulaciones.
El texto publicado en su IG dice: "La traición nunca viene de tu enemigo sino de alguien que supo ganarse tu confianza". El enunciado sacudió la interna del Gobierno entre los entornos de Karina Milei y de Santiago Caputo, bandos entre los que se figuró un signo de interrogación sobre la oportunidad del mensaje y hacia quien va dirigido.
La enigmática reflexión de Javier Milei sobre la traición
Milei permaneció la jornada recluido en la quinta presidencial de Olivos, luego de que regresara de su viaje que lo llevó por Hungría para asistir a una conferencia de la derecha internacional de la que participó el primer ministro de ese país Viktor Orban.
Este lunes Milei permaneció en Olivos y no asistió a la Casa Rosada, donde la presencia de funcionarios fue escasa en vísperas del feriado nacional del 24 de marzo. Desde la quinta presidencial posteó el mensaje sobre la traición y no faltaron entonces los que se preguntaron a quién o quiénes podría estar refiriéndose el mandatario.
Tanto en el oficialismo como en diferentes sectores de la oposición pusieron su atención en el mensaje de Milei y no dejaron de especular sobre el posible destinatario del posteo, cuando la sensibilidad entre los habitantes de la Casa Rosada está a flor de piel por la guerra de guerrillas que los atraviesa y en la que todos son sospechosos.
Horas más tarde, ante las diferentes lecturas que despertó su publicación fue el propio Milei quien volvió a postear, esta vez desde su cuenta de X para dar por tierra con las interpretaciones hechas y aprovechando para volver a lanzar críticas hacia la prensa.
“Veo algunos periodistas -o personas que dicen ejercer el periodismo- alterados por un reposteo mío en Instagram sobre la traición. Dejen de elucubrar fantasías”, advirtió.