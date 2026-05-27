Moria Casán volvió a frenar a María Fernanda Callejón en pleno vivo y generó tensión: "Te pasaste con..."

Moria Casán y María Fernanda Callejón fueron noticia en las últimas horas luego de que la conductora de El Trece la cruzó fuertemente mientras su panelista se encontraba llorando desconsoladamente. Todo esto sucedió mientras la artista hablaba sobre el conflicto con Ricky Diotto.

"¡Por favor Fernanda ! Ayer te dimos todo un programa de tele para que hables con tu abogado y estés contenta pero vos te metés en unos jardines para explicar lo que te pasa que son poco entendible . Dejá de pensar en qué piensa la gente o la prensa, teflonate ", lanzó la conductora con evidente fastidio.

Durante el programa de este miércoles hablaron sobre la repercusión que tuvo el cruce y en un momento la tensión se adueñó nuevamente del vivo: "Uno aprende de las cosas aunque voy a cumplir 60 años ahora en junio sigo aprendiendo. Estoy en permanente aprendizaje. A veces la dislexia es una de las secuelas que te quedan ", expresó María Fernanda Callejón.

En ese instante Casán la frenó en seco para decirle que no sabía que tenía dislexia y su compañera la sorprendió con su respuesta: "se tiene dislexia... no quiero hablar de cuestiones tecnicismos sino decís que no se me entiende nada".

Captura de pantalla 2026-05-27 114932 Moria Casán volvió a frenar a la panelista. Foto: captura de video / El Trece.

Esta frase hizo estallar nuevamente a Moria Casán quien apuntó contra Callejón: "Eso te iba a decir. ¡Ahí te pasaste con el tonito! Me decís "si no decís que no se te entiende nada". ¡Perdón, dejame que te diga yo! Vos tenés una manera de ser que yo no sabía, porque si esto me lo decís antes yo tengo más cosas.... pero tengo que tener una paciencia, amor mío, porque estoy hablando y me cortás. Y si a mi me cortás el polvo es lo peor que me podés hacer".