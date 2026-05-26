El sorpresivo sincericidio de Baby Etchecopar sobre el momento actual de Argentina: "Me empujó esta gente"

Durante su paso por La mañana con Moria , Moria Casán sorprendió a Baby Etchecopar con una pregunta sobre su presente profesional y si todavía conservaba el perfil confrontativo que marcó gran parte de su carrera en los medios.

Fue entonces cuando el periodista respondió con una frase que llamó la atención en el estudio: "Me ha agarrado un golpe de comunismo que me empujó esta gente". El comunicador explicó que, si bien se considera una persona de centro-derecha, la realidad social actual lo llevó a modificar ciertas posturas.

Etchecopar señaló que hoy percibe a la sociedad argentina atravesando un momento muy difícil y aseguró que eso cambió también su manera de comunicar. Según contó, hay quienes le reclaman que vuelva al estilo más agresivo y provocador de otras épocas, aunque él siente que el contexto requiere otra sensibilidad.

En ese sentido, sostuvo que actualmente busca utilizar los medios de comunicación para acompañar y defender a quienes más sufren las consecuencias de la crisis. "Tenemos que pelear por el que tiene frío, el que tiene hambre", expresó Baby, aunque aclaró que intenta no caer en discursos demagógicos.

Baby Etchecopar y Moria Casán El comunicador dio una nota este lunes para La mañana con Moria. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

El conductor también reflexionó sobre el clima social y político que observa en la actualidad y aseguró que existe una permanente tensión entre "la verdad y la mentira", atravesada además por la influencia de las redes sociales y la posverdad.

Al comparar el presente con la década de los '90, Etchecopar afirmó que en aquellos años no percibía el nivel de agresividad que, según él, domina hoy tanto en la política como en los vínculos cotidianos. Desde su mirada, actualmente predomina una lógica de confrontación constante y una fuerte instalación del odio a nivel mundial.

Finalmente, Baby Etchecopar insistió en que no puede mantenerse indiferente frente a las dificultades que atraviesa gran parte de la población y remarcó que esa preocupación influye directamente en su forma de hacer periodismo.