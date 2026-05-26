Baby Etchecopar estuvo como invitado en el programa de Moria Casán durante la mañana de este martes en El Trece. El periodista habló sin filtro sobre la actualidad política de Argentina, como también del mundo de la televisión, y en un momento se cruzó fuertemente con una panelista del ciclo.

Todo empezó luego de la opinión que lanzó el periodista sobre el Martín Fierro de Wanda Nara: "Cuando le dieron el premio a Wanda Nara... Si premiamos que una chica muestra las carteras, no te dan ganas de salir al aire para romperte para que la gente te entienda".

Sobre la actualidad de la televisión, el conductor subrayó que "la usina de talentos que hay es paupérrima" . Ante esta frase, Mimi, pareja del primo de Marcelo Tinelli, lo cruzó fuertemente y se activó un duro cruce en pleno vivo.

Baby Etchecopar se cruzó fuertemente con una panelista de Moria Casán en pleno vivo: el tenso momento

La pareja de El Tirri sacó a la luz una fuerte crítica que Etchecopar le hizo a ella y también a las hijas de Marcelo. Por supuesto que el entrevistado no se quedó callado y respondió sin filtro: "No me importa lo que vos pienses, yo estoy hablando con Moria".

Captura de pantalla 2026-05-26 151120 Baby Etchecopar y un duro cruce en El Trece. Foto: captura de video / El Trece.

"No me importa nada de lo que vos digas, estoy hablando con una profesional de los medios y a vos no te conozco y no te registro... Marcelo es lo suficientemente cojudo para no necesitar intermediarios que busquen fama y, si tengo que hablar algo, lo hablo con Marcelo y no con vos", expresó Baby Etchecopar.