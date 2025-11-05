Baby Etchecopar opinó fuertemente sobre el escándalo que rodea a Marcelo Tinelli: "Se nota que..."

El periodista fue contundente a la hora de hablar sobre el conductor tras la amenaza que recibió Juanita Tinelli.

Marcelo Tinelli está en medio de una gran tormenta luego del escándalo que se generó por la denuncia que realizó su hija tras una amenaza. En medio de todo esto, el conductor realizó fuertes posteos en la red social X (ex Twitter) y el mundo del periodismo salió a opinar fuertemente.

Desde Puro Show (El Trece) fueron a buscar la palabra de Baby Etchecopar y el periodista no dudó en dar su opinión sobre la polémica que se generó alrededor de una figura como lo es el conductor: "Pobre Marcelo, en este país le cortan las orejas al toro cuando está muerto".

El comunicador sostuvo que "se nota que hay mucho afán de venganza, como que lo estaban esperando, a veces te hacen pagar el éxito". Baby subrayó que "no hizo tanto daño para que hoy lo estén matando".

En otra parte de la charla, Etchecopar habló sobre la deuda que mantendría con Gustavo Scaglione y fue contundente: "No lo sé, si le debe que le pague. A veces te jode que alguien que te debe guita cambie el auto. Este hombre le debe querer cobrar, si le debe, las deudas hay que pagarlas", sentenció.