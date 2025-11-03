Tensión en Radio Rivadavia: Baby Etchecopar sufrió un problema de salud y debió ser asistido en vivo

El conductor se encontraba al aire en la emisora cuando comenzó a sentirse mal.

El comunicador fue asistido por personal policial. Foto: captura de video YouTube / Radio Rivadavia.

Un momento de verdadera tensión se generó al aire en Radio Rivadavia. Todo ocurrió cuando Baby Etchecopar se encontraba realizando su programa de forma habitual junto a todo su equipo cuando se presentó un fuerte problema de salud que hizo alertar a todos.

Etchecopar comenzó a sentirse mal y el equipo de producción decidió tomarle la presión al aire. Sin embargo, el equipo no pudo tomarle de manera correcta la presión y fue aquí donde decidieron llamar a alguien de emergencia para que pueda asistir al comunicador.

Luego de unos minutos, llegó al estudio de la radio una mujer policía que inmediatamente le colocó el tensiómetro mientras Baby Etchecopar seguía al aire conversando con sus compañeros. La oficial, tras tomarle la presión arterial, le expresó que tenía 15/8.