Tensión en Radio Rivadavia: Baby Etchecopar sufrió un problema de salud y debió ser asistido en vivo
El conductor se encontraba al aire en la emisora cuando comenzó a sentirse mal.
Un momento de verdadera tensión se generó al aire en Radio Rivadavia. Todo ocurrió cuando Baby Etchecopar se encontraba realizando su programa de forma habitual junto a todo su equipo cuando se presentó un fuerte problema de salud que hizo alertar a todos.
Etchecopar comenzó a sentirse mal y el equipo de producción decidió tomarle la presión al aire. Sin embargo, el equipo no pudo tomarle de manera correcta la presión y fue aquí donde decidieron llamar a alguien de emergencia para que pueda asistir al comunicador.
Baby Etchecopar se descompuso en vivo en Radio Rivadavia
Luego de unos minutos, llegó al estudio de la radio una mujer policía que inmediatamente le colocó el tensiómetro mientras Baby Etchecopar seguía al aire conversando con sus compañeros. La oficial, tras tomarle la presión arterial, le expresó que tenía 15/8.
"Está alta, me voy a morir", expresó en tono de broma a la mujer que lo estaba cuidando en ese momento. Luego de esto, la oficial le consultó si necesitaba que una ambulancia llegue al lugar y dejó en claro que no era necesario y que para solucionar esto es necesario "descomprimir".