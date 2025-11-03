Baby Etchecopar aclaró los tantos sobre su salud y disparó una contundente advertencia

Tras ironizar sobre los rumores que circularon en las redes sociales vinculados con su salud, el condutor arremetió contra los trolls de Javier Milei.

Baby Etchecopar irrumpió este lunes en el estudio de A24 bailando con algarabía, mientras sonaba la canción No estaba muerto, estaba de parranda. El conductor ironizó sobre aquellos que hablaron de un preocupante cuadro de salud, y deslizó una advertencia para quienes replican este tipo de información carente de rigor.

"Hoy me tomaron la presión en la radio, llevaron un tensiómetro, porque yo estoy medio engripado. Me tomaron la presión y colgaron que yo me había muerto, ¡qué feo, horrible!", comentó Etchecopar respecto a las versiones que circularon en las redes sociales.

Tras despejar cualquier alarma sobre su salud, el periodista advirtió: " Chicos cuando juegan con estas cosas, puede haber una familia, hijos, que se asustan. ¿Te das cuenta que internet es un arma que tienen ustedes arriba de la mesa de noche y matan a su pareja? Ustedes son muy bolu* con internet".

Baby Etchecopar desmintió la alarma sobre su salud Baby Etchecopar aclaró los tantos sobre su salud En tanto que sobre la foto trucada que circuló, Baby Etchecopar remarcó: "La verdad que no me morí, estoy fenómeno y esto está hecho con inteligencia artificial, pero usenla para cosas positivas, no la usen para estas bolude*, porque yo me la re banco, me cag* de risa, pero hay gente que se asusta".

Para demostrar el sustento de su advertencia, el comunicador recordó un episodio judicial anterior en el que un icónico conductor se metió con su salud. "Una vez le gané un juicio a Mario Pergolini, por eso es mi diferencia con él, porque mi mamá estaba internada mal y en el televisor de la habitación vio que Mario puso 'murió Baby Etchecopar', y a mamá la pasaron a terapia intensiva, hecha mie*. Entonces no hay que hacer esos chistes", apuntó Etchecopar.