No es TN, ni C5N: el canal de noticias que ganó el rating del mes en un muy competitivo horario

Sobre el cierre de octubre, un conocido conductor anunció que su programa se impuso "holgadamente" en la competencia del prime time entre los canales de noticias.

El canal de noticias que se impuso sobre TN y C5N en el rating del prime time. Foto: captura de video A24.

Más allá de que TN es el habitual líder de los promedios mensuales de audiencia en los canales de noticias, seguido de cerca por C5N, en octubre el rating de la franja del prime time estuvo dominada por otra señal que viene experimentando un constante crecimiento.

Si comenzamos el recorrido sobre la grilla nocturna por TN, Sólo una vuelta más, el envío que conduce Diego Sehinkman, ocupa el segmento que va de 21:30 a 23. Mientras que en la última recta de la jornada, Darío Lopreite encabeza TN de noche, que se extiende de 23 a 1. Más allá de los buenos resultados de rating de estos programas, ninguno de ambos se coronó como el más visto de octubre en la competencia que cada noche enfrentaron con sus competidores de otros canales.

sólo una vuelta más Sólo una vuelta más, una de las propuestas de TN en la grilla nocturna. Captura de video TN Siguiendo con el menú del prime time, en C5N el clásico Duro de domar, comandado por Pablo Duggan, se emite de 22 a 0, y cuenta con una fiel audiencia que le reporta jugosos números a la señal. Más tarde, durante buena parte de la semana, la grilla del canal en cuestión cuenta a la medianoche con Andate a dormir vos, propuesta que tiene a Heber Ybañez y Agustina Peñalva como anfitriones.

Duro de Domar sufrió una baja Foto: Captura de video C5N Duro de Domar, la propuesta del prime time de C5N. Captura de video C5N TN, C5N y LN+ cayeron el rating del prime tieme ante un fuerte rival Por otro lado, en LN+ la programación de la franja que va entre las 22 y las 23, alterna entre distintos ciclos que no logran los indicadores de rating que alcanza de 21 a 22 Esteban Trebucq con +Verdad. Lo mismo sucede con Hora 23, que sale al aire de 23 a 0 bajo la conducción de Maxi Montenegro, con una discreta repercusión.

Culminando con el recorrido del prime time de los canales de noticias con mayor rating, A24 es el que dio en la tecla de la victoria en octubre con el clásico liderado por Baby Etchecopar, que desde hace varios meses regresó a su habitual horario de 22 a 23, tras un fallido paso por la grilla de la tarde.